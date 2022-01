Quarantäne in Sammelunterkunft : Zur Toilette nur in Begleitung

In Sammelunterkünften für Flüchtlinge gelten strenge Corona-Regeln. Aber alle Vorsicht kann nicht verhindern, dass das Virus auch in die Unterkünfte gelangt. In Büdingen steht eine Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge unter Quarantäne.

Corona hat die Abfallberge wachsen lassen. Täglich fährt die Müllabfuhr vor die Erstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge vor und nimmt mit, was die Menschen hinterlassen haben. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie hat das Land Hessen in den Unterkünften wieder auf Einweggeschirr umgestellt. Ein Rückschritt, wie Manfred Becker, Leiter der Abteilung Flüchtlingsangelegenheiten, Erstaufnahmeeinrichtungen und Integration am Regierungspräsidium Gießen, bedauert. Das Präsidium ist zuständig für die Organisation und Steuerung der Erstaufnahme von Flüchtlingen in ganz Hessen.

Der Wechsel zum Einweggeschirr ist ein Baustein von vielen, um ein Ausbruchsgeschehen in den Sammelunterkünften, in denen viele Menschen auf begrenztem Raum leben, zu vermeiden. Dass das trotz aller Vorsicht nicht immer gelingt, zeigt sich in einer Außenstelle in Büdingen, in der 606 Geflüchtete untergebracht sind. Bei etwa 200 von ihnen wurde das Coronavirus nachgewiesen. Das Gesundheitsamt hat deshalb die gesamte Einrichtung unter Quarantäne gestellt. In der nächsten Woche soll noch einmal eine Reihentestung gemacht werden. Sollte das Ausbruchsgeschehen nicht signifikant eingedämmt worden sein, wird die Quarantäne verlängert. Für die Bewohner ist besonders diese Ungewissheit eine Belastung.