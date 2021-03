Brauerei im Lockdown : 15.000 Liter Bier müssen weg

Aktualisiert am

Gaststätten geschlossen, Feste abgesagt: Die Traditionsbrauerei Glaabsbräu in Seligenstadt kann wegen Corona kaum noch Fassbier verkaufen. Jetzt vernichten die Brauer ihre Arbeit.

In den Ausguss: Brauer Robert Glaab muss wegen Corona die Fässer leeren. Bild: Wonge Bergmann

Durstige Kehlen haben nichts davon, wenn Robert Glaab und Julian Menner in diesen Tagen in Seligenstadt den Zapfhahn aufdrehen und Pilsener aus einem 30-Liter-Fass zu fließen beginnt. Der Gerstensaft wird nämlich nicht ausgeschenkt, sondern fließt direkt in den Abfluss: Das Etikett auf dem Fass verrät, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Für zahlreiche weitere 20-, 30- und 50-Liter-Fässer gilt dies in gleicher Weise. Auch sie müssen ausgeschüttet werden. Fast alle Sorten, Pilsener ebenso wie Helles, Weizenbier und das kellertrübe „1744“, sind von der Biervernichtungsaktion betroffen.

„Das tut einfach weh“, kommentiert Robert Glaab, der die gleichnamige Privatbrauerei in neunter Generation gemeinsam mit seiner Frau Emmanuelle Bitton-Glaab führt, das Wegschütten der goldgelben Flüssigkeit. Glaab und Menner, dem Braumeister der 1744 gegründeten Glaabsbräu in Seligenstadt, fällt das nicht leicht. Doch die Corona-Pandemie hat das Unternehmen, nach eigenen Angaben die älteste Brauerei in Südhessen, fest im Griff.

„Bier soll frisch getrunken werden“

„Bier soll frisch getrunken werden“, sagt Glaab. Diesem Anspruch fühlt er sich verpflichtet. Die Gaststätten, in denen die Gäste üblicherweise gerne die frischgezapften Produkte der Seligenstädter Brauerei konsumieren, beschränken sich derzeit jedoch auf den Verkauf von Speisen zum Mitnehmen oder sind sogar ganz geschlossen. Feiern und Feste, bei denen gerne ein Fass oder auch mehr angestochen wird, fallen schon seit Monaten aus. Wann derlei Zusammenkünfte wieder erlaubt sein werden, steht in den Sternen.

Etwa neun Monate bleibt der in Fässer abgefüllte Gerstensaft frisch; dann ist das Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht. „Wir wollen der Gastronomie die beste Qualität geben“, macht Glaab deutlich. Das Bier aus der Glaabsbräu wird nach dem Reinheitsgebot hergestellt. Es wird aber nicht pasteurisiert und enthält keine chemischen Stabilisierungsmittel; dadurch ist es etwas anfälliger, was lange Lagerzeiten betrifft.

Weil es derzeit kaum Abnehmer für Fassbier gibt, bleibt der Glaabsbräu nichts anderes übrig, als insgesamt rund 15.000 Liter Bier wegzuschütten. Bier unterliegt der Biersteuer; die entsorgte Menge wird daher stets dem Zoll gemeldet. Anderen Brauereien ergeht es nicht besser: Erst vor kurzem machten mehr als 300 Brauereien, darunter die Glaabsbräu, in einem gemeinsamen offenen Brief an die Politik auf ihre schwierige wirtschaftliche Lage im Corona-Lockdown aufmerksam.

Schwierige Lage im Corona-Lockdown

Auf einen Ausstoß von 15.000 Hektolitern in einem pandemiefreien Jahr bringt es die kleine Brauerei, die seit ein paar Jahren verstärkt auf neue Biersorten und sogenannte Craft-Biere mit Namen wie „Glaab’s Stöffche“ und „Glaab’s Eisbrecher“ setzt und damit immer wieder Experten bei Wettbewerben überzeugt. So erhielt die Brauspezialität „Glaab’s Grie Soß“ im vergangenen Jahr beim „World Beer Award“ eine Gold-Auszeichnung; Silber ging an das Pilsener aus gleichem Haus. Bei der „Frankfurt International Beer Trophy“ errang die Glaabsbräu Grand Gold für „Glaab’s Vicky loves Pale Ale“ und Gold für ihr Hefeweizen Hell.

Eigentlich hatte 2020 sehr gut begonnen: Bis Mitte März verzeichnete der Umsatz in Handel und Gastronomie ein starkes Plus; die gesetzten Wachstumsziele wurden sogar übertroffen. Dann kamen der erste und der zweite Lockdown, die erhebliche Einbußen beim Fassbierverkauf nach sich zogen.

Bei kleinen und mittelgroßen regionalen Brauereien liegt der Anteil des an die Gastronomie und für Feste gelieferten Biers traditionell bei bis zu 85 Prozent des Umsatzes. Große Braukonzerne kommen hier auf gerade zehn bis zwölf Prozent. Bei der Glaabsbräu sind Gastronomie, Feste und Vereine nach Angaben von Glaab mit einem Anteil von 60 Prozent der „größte Umsatztreiber“. Entsprechend stark wirkten sich die Schließungen aus. Ein Absatzplus von 26 Prozent beim Flaschenbierverkauf konnte das nicht ausgleichen.

Auch die Führungen durch die vor sechs Jahren neu errichtete Brauerei, an denen jährlich 6000 Besucher teilnehmen, fanden nicht mehr statt. Der Umsatz, der 2019 noch 3,2 Millionen Euro betrug, fiel im vergangenen Jahr rund 30 Prozent niedriger aus. Von den 13 Mitarbeitern gingen alle bis auf das Ehepaar Glaab, den Braumeister und zwei Auszubildende in Kurzarbeit.

Während des ersten Lockdowns, der im März vergangenen Jahres begann, habe man noch „Gas gegeben“ und so viel Bier wie möglich produziert, erinnert sich Glaab. Das Unternehmen wollte damit lieferfähig bleiben, falls sich ein Mitarbeiter mit Corona infiziert hätte. Beim zweiten Lockdown, der für die Gastronomie im November begann, sei man dann schon sehr vorsichtig gewesen und habe kein Fassbier mehr abgefüllt. Glaab nennt es erschreckend, dass man jetzt Bier wegschütten müsse.

Den Brauereiinhaber ärgert, dass er zur Zeit nichts planen könne. Für Unternehmen sei es aber wichtig zu wissen, wann ein Lockdown komme und wann er vorüber sei. Als Brauerei benötige man einen gewissen Vorlauf: Bier zu brauen, dauere sechs Wochen. Weitere drei bis vier Wochen seien nötig, es aus den großen Lagertanks in Fässer zu füllen und an die Kunden auszuliefern. Glaab hofft, dass die Außengastronomie, etwa Biergärten, Ende März oder Anfang April wieder öffnen kann. Auf eigenes Risiko habe man dafür schon Bier in Fässer abgefüllt.

Die Mai-Soforthilfe, Kurzarbeitergeld und die Stundung von Bier- und Umsatzsteuer halfen auch der Glaabsbräu durch die Krise. Die Überbrückungshilfe III, die rückwirkend von November 2020 an gewährt wird, soll ebenfalls beantragt werden. Allein im vergangenen November sei der Umsatz um mehr als 70 Prozent gegenüber dem gleichen Monat 2019 zurückgegangen, sagt Glaab. Die Ausfälle würden aber nur zum geringen Teil ausgeglichen. Nach Ansicht von Glaab sollten zudem die Anträge „etwas einfacher gestaltet“ werden. Außerdem müsste alles deutlich schneller gehen: Er könne jetzt erst die Hilfe beantragen, „die ich eigentlich im November gebraucht hätte“.