Ein Großbrand in einer Recyclingfirma beschäftigt die Feuerwehr in Offenbach - wohl noch die ganze Nacht. Anwohner mussten ihre Häuser verlassen, der Bahnverkehr wurde eingestellt.

Ein Großbrand in einer Recyclingfirma in Offenbach beschäftigt derzeit Polizei und Feuerwehr. Eine meterhohe Rauchsäule war gegen 20.15 Uhr etwa drei Kilometer weit bis nach Frankfurt zu sehen. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte zunächst, es könnten noch keine verlässlichen Angaben gemacht werden, was genau dort brenne. Am späten Abend gab die Stadt Offenbach bekannt, dass das Feuer auf einem Recyclinghof ausgebrochen sei.

Die Polizei sperrte die Straßen rund um den Einsatzort weiträumig ab. Auch der Fern- und Regionalbahnverkehr wurde eingestellt, wie die Stadt Offenbach mitteilte. Einige Anwohner mussten ihre Häuser verlassen. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Polizei und Feuerwehr wollten die Bevölkerung unter anderem über die Warn-App „HessenWarn“ informieren.

Anwohner spricht von „Explosion“

Ein Anwohner sprach in den sozialen Netzwerken von einer Explosion, die am Abend zu hören gewesen sei. Andere Anwohner teilten mit, dass bei der Recyclingfirma auch Batterien in größeren Mengen gelagert würden. In der Bevölkerung war von einem „beißenden Geruch“ die Rede.

Die Ursache für das Feuer ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Brandermittlungen übernommen.