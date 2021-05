Schlag gegen Darknet-Plattform : Ministerin lobt hessische Internet-Ermittler und rügt Bund

Aktualisiert am

Hessischen Ermittlern ist ein Schlag gegen die organisierte Kinderpornographie gelungen. Wie das Bundeskriminalamt (BKA) und die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Montag mitteilten, wurde „Boystown“, eine der größten kinderpornographischen Darknet-Plattformen der Welt, abgeschaltet und zerschlagen. Vier Männer wurden festgenommen.

Ewald Hetrodt (htr.), Rhein-Main-Zeitung

Die hessische Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) sprach von einem „phantastischen Ermittlungserfolg“. Bereits mit ihrem Schlag gegen das Kinderpornographie-Portal „Elysium“ habe die ZIT ihr außerordentliches Können unter Beweis gestellt. Trotzdem brauchten die Ermittler mehr Möglichkeiten im digitalen Raum.

Kritik an Bundesebene

„Es ist beschämend zu sehen, wie wenig man auf Bundesebene die Erfahrung der Praktiker einbezieht“, so Kühne-Hörmann. Die Ermittler hätten Schwierigkeiten, die Täter zu ermitteln, wenn diese im Internet keine Informationen von sich preisgäben. „Es ist völlig unbefriedigend, dass beispielsweise ohne die Verkehrsdatenspeicherung ausschließlich die Täter geschützt werden und nicht die Opfer“, sagte Kühne-Hörmann.

Die bei der Generalstaatsanwaltschaft angesiedelte Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) und das BKA hatten Mitte April in einem umfangreichen Ermittlungskomplex wegen des Verdachts der bandenmäßigen Verbreitung kinderpornographischer Inhalte insgesamt sieben Objekte in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Hamburg durchsucht. Gleichzeitig nahmen die Behörden ein mutmaßliches Bandenmitglied in Paraguay fest.

Zuletzt mehr als 400.000 Mitglieder

Wie es in der Mitteilung weiter hieß, existierte die Plattform mindestens seit Juni 2019. Sie war ausschließlich über das Darknet zu erreichen. Zuletzt zählte sie mehr als 400.000 Mitglieder. „Boystown“ diente dem weltweiten Austausch von Kinderpornographie. Dabei ging es vor allem um Missbrauchsaufnahmen von Jungen. Unter den geteilten Bild- und Videoaufnahmen befanden sich auch Aufnahmen des schwersten sexuellen Missbrauchs von Kleinkindern.

An einer von Deutschland initiierten Task Force unter der Leitung von Europol waren Strafverfolgungsbehörden in den Niederlanden, Schweden, Australien, den USA und Kanada beteiligt. Die Ermittlungen richteten sich gegen insgesamt vier deutsche Staatsangehörige im Alter von 40 bis 64 Jahren. Bei den drei Hauptbeschuldigten handelt es sich um einen 40 Jahre alten Mann aus dem Kreis Paderborn, einen 49 Jahre alten Mann aus dem Landkreis München und einen 58 Jahre alten, aus Norddeutschland stammenden Mann, der seit mehreren Jahren in Südamerika lebt.

3500 Beiträge gepostet

Den drei Männern wird vorgeworfen, die kinderpornographische Plattform als Administratoren betrieben zu haben. In dieser Funktion sollen sie maßgeblich mit der technischen Umsetzung der Darknet-Seite, der Einrichtung und Wartung der Serverstruktur und der Mitgliederbetreuung auf der Plattform beschäftigt gewesen sein.

Der vierte Beschuldigten, ein 64 Jahre alter Mann aus Hamburg, soll als einer der aktivsten Nutzer der Plattform mehr als 3500 Beiträge gepostet haben. Die Beschuldigten befinden sich seit Mitte April in Untersuchungshaft. Für den Beschuldigten in Paraguay wurde der Antrag auf Auslieferung gestellt.