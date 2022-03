Bouffier-Nachfolge : Boris Rhein kann mit den Grünen rechnen

Aktualisiert am

Der grüne Partner in der hessischen Regierungskoalition will den Nachfolger des noch bis Ende Mai amtierenden Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU) mitwählen. „Alle Abgeordneten brennen darauf, ihre Inhalte gemeinsam mit Boris Rhein umzusetzen“, sagte Fraktionschef Mathias Wagner am Dienstag. Zu dem Neuanfang variierte er das berühmte Wort von Hermann Hesse: „Wir wollen unseren Beitrag für einen zauberhaften Start leisten.“

Vorher waren die 29 Abgeordneten der Ökopartei mit der Vorsitzenden der CDU-Fraktion, Ines Claus, und Rhein zu einem vertraulichen Gespräch zusammengetroffen. Wie berichtet, schlägt die Union den fünfzigjährigen Landtagspräsidenten als neuen Regierungschef vor. Er wird sich am 30. Mai im Landtag zur Wahl stellen. Dort verfügt die schwarz-grüne Koalition seit der Landtagswahl im Herbst 2018 über eine Mehrheit von einer Stimme.

Auf offenes Ohr gestoßen

Mit knapp zwei Stunden habe die Zusammenkunft deutlich länger gedauert als geplant, so Wagner. Es habe „ganz viel Gesprächsbedarf“ gegeben. Man sei sich mit den beiden Vertretern der CDU einig, dass der Koalitionsvertrag „zu einhundert Prozent gilt“. Doch bis zur Landtagswahl im Herbst des nächsten Jahres wollten die Grünen noch darüber hinausgehen. Auch zur Mitte der vergangenen Wahlperiode habe man manche Vereinbarung „neu justiert oder nachgeschärft“.

Damit seien die Grünen bei Rhein auch jetzt auf ein offenes Ohr gestoßen. Von dessen Wahl zeigte Wagner sich überzeugt, indem er ankündigte, dass man auf der Grundlage seiner Regierungserklärung partnerschaftlich darüber reden werde, welche zusätzlichen Inhalte die schwarz-grüne Koalition in der ihr verbleibenden Zeit noch verwirklichen könne.

In dem Treffen mit Rhein und Claus seien viele Themen schon angesprochen worden. Weil Rhein einige Abgeordnete der Grünen aus der Frankfurter Kommunalpolitik kenne, seien auch Anekdoten ausgetauscht worden. Das „sehr angenehme Gespräch“ sei „ein guter Austausch“ mit einer „sehr schönen Dynamik“ gewesen“, fügte Wagner hinzu.

Sein Parteifreund, der stellvertretende Ministerpräsident Tarek Al-Wazir, bekräftigte eine Verlautbarung seiner Partei vom Wochenende. „Nach der Landtagswahl werden die Karten wirklich neu gemischt“. An ihren vier Ministern wollen die Grünen festhalten.