Hessens Wälder in Not : So stark von Borkenkäfern befallen wie noch nie Aktualisiert am 15.06.2020 - 15:15

In Hessen steigt die Zahl der Borkenkäfer besorgniserregend. Bild: dpa Waldbesitzer schlagen Alarm: Noch nie gab es in Hessens Wäldern so viele Borkenkäfer wie in diesem Jahr – mit gravierenden Folgen. Die Ursache für das historische Ausmaß ist für den Interessenverband klar.

