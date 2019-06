Mitten in Hessen : Der rätselhafte Krater von Limburg

Rätselhaft: der Krater von Limburg-Ahlbach Bild: dpa

Anwohner hören mitten in der Nacht einen lauten Knall. Am Morgen danach klafft in einem nahen Feld bei Limburg ein großer Krater. Wenig später weiß der Kampfmittelräumdienst, was dort explodiert ist.