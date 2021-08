Bundestags-Kandidat Bocklet : „Baerbock ist inhaltlich stark, sympathisch und überzeugend“

Warum der Frankfurter Landtagsabgeordnete Marcus Bocklet Schwarz-Grün in Hessen zwar für erfolgreich, aber nicht zwangsläufig als Modell für den Bund sieht, was ihn nach Berlin zieht, und warum er nie Mitglied von Hertha BSC werden will.

Der Frankfurter Marcus Bocklet will für die Grünen das Direktmandat in Hanau erringen. Bild: Büro Bocklet

Der Diplom-Sozialarbeiter Marcus Bocklet gehört dem Hessischen Landtag seit Oktober 2005 an. Der 57 Jahre alte Vater von zwei Kindern war bis Juli 2021 stellvertretender Vorsitzender der Grünen-Landtagsfraktion in Hessen und Sprecher für Gesundheits- und Sozialpolitik. Zu den Grünen stieß der gebürtige Frankfurter 1981 während des Konflikts um den Bau der Startbahn West am Frankfurter Flughafen. Von 1987 bis 1990 war der leidenschaftliche Fußballer und Eintracht-Frankfurt-Fan Vorstandssprecher der Frankfurter Grünen, von 1993 bis 2006 Mitglied der Stadtverordnetenversammlung. Zur Bundestagswahl im September tritt Bocklet als Grünen-Direktkandidat im Wahlkreis 180 (Hanau) an. Auf der Landesliste der hessischen Grünen rangiert Bocklet auf Platz zehn, was angesichts der aktuellen Umfragewerte seiner Partei für den Einzug in den Bundestag ausreichen würde.

Ralf Euler Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung, verantwortlich für den Rhein-Main-Teil der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Herr Bocklet, nach 15 Jahren im Landtag: Was zieht Sie jetzt noch nach Berlin?

Ich möchte, mit 57 Jahren, noch mal eine neue Herausforderung annehmen und versuchen, meine politischen Leidenschaften auf einer anderen Ebene auszuleben. Ich will für meine politischen Ziele da kämpfen, wo die zentralen Entscheidungen meiner Themen getroffen werden: im Bundestag. Die wesentlichen Stellschrauben für die Sozial- und Gesundheitspolitik werden in Berlin gedreht. Da will ich mitarbeiten, und die Grünen haben ja auch sehr gute Chancen, an der nächsten Bundesregierung beteiligt zu sein.

Sie sagen, Berlin sei der Ort, wo es ums Ganze gehe. Heißt das, Ihr Engagement für die Sozial- und Gesundheitspolitik im Landtag war für die Katz?

Natürlich nicht. Aber der Landespolitik sind in meinen Themenfeldern Grenzen gesetzt. Wenn ich etwa für eine umfassende Krankenhausreform oder für eine bessere medizinische Versorgung der Be­völkerung mit neuen Konzepten insgesamt sorgen will, dann brauche ich dafür Veränderungen in den Sozialgesetzbüchern. Oder eine Kindergrund­sicherung. Solche Reformen können nur auf der Bundesebene angestoßen werden. Das Land kann da immer nur er­gänzend wirken.

Ob Sie im Falle eines Falles als Grünen-Bundestagsabgeordneter für Ihre Lieblingsthemen Soziales und Gesundheit zuständig sein werden, ist allerdings offen.

Klar, das entscheidet die neue Fraktion und ist meist kein Wunschkonzert. Es kann in einer neuen, vermutlich viel größeren Fraktion auch anders kommen. Wer weiß? Vielleicht werde ich ja am Ende sportpolitischer Sprecher (lacht).

Könnte es nicht auch sein, dass Sie mit der Politik der seit 2013 in Hessen bestehenden schwarz-grünen Landesregierung unzufrieden sind und sich deshalb nach Berlin absetzen wollen?

Überhaupt nicht. Wenn ich später mit meinen Enkeln vor dem Kamin sitze und ihnen erzähle, was ihr Opa mal gemacht hat, werde ich ihnen vom sehr erfolgreichen Wirken der Grünen in Hessen berichten können. Wir haben ein Sozialbudget eingeführt, Kindergärten ausgebaut, haben die Investitionsmittel für Krankenhäuser erhöht, eine Landarztquote auf den Weg gebracht … Die Bilanz ist beeindruckend, und ich bin stolz darauf, was wir geschafft haben. Aber grundlegend verändern muss sich die Bundespolitik, und deshalb zieht es mich dorthin.

Die CDU/Grünen-Koalition im Hessischen Landtag hat nur eine Stimme Mehrheit. Könnte die mit Ihrem Weggang ins Wackeln geraten?

Ganz sicher nicht. Wenn ich aus dem Landtag ausscheiden sollte, wird eine hervorragende Grünen-Politikerin nach­rücken. Da mache ich mir wegen der Ein-Stimmen-Mehrheit überhaupt keine Sorgen.

Wer würde Ihr Landtagsmandat übernehmen?

Karin Guder, derzeit noch Ortsvorsteherin im Frankfurter Stadtteil Nordend. Eine erfahrene Politikerin. Sie können sicher sein: Die schwarz-grüne Mehrheit hat jetzt zweieinhalb Jahre gestanden, und sie wird auch noch die andere Hälfte der Legislaturperiode bestehen.

Überwiegt nach 13 Jahren als ­Stadt­verordneter in Frankfurt und 15 Jahren als Landtagsabgeordneter in Wies­baden die Lust oder der Frust an der Politik?

Ich hatte das Glück, meinen Enthusiasmus aus meinem „Hobby“ zu meinem Beruf machen zu können. Ich war schon als Jugendlicher politisch aktiv, erst als Schulsprecher und in Bürgerinitiativen, dann bei den Grünen. Man entwickelt da politische Forderungen und Konzepte, und wenn man später als Politiker die Möglichkeit hat, diese Vorstellungen, wenn auch nur in Teilen, umsetzen zu können, dann ist das extrem befriedigend. Klar gibt es dabei auch Rückschläge. Aber da ist es wie im Sport: aufstehen und weitermachen.