Lieblingsgerichte der Redaktion : Falscher Hase auf Afrikanisch

Südafrikanische Gastronomen, Safari-Guides und Betreiber von Frühstückspensionen sehnen sich derzeit nach Urlaubern aus Europa. Umgekehrt träumen sich viele Deutsche ans Kap. Weil aber die dortige Regierung weiterhin wegen der Pandemie keine Touristen ins Land lässt, holt sich der Südafrika-Fan ein Stück seines Sehnsuchtslandes ins traute Heim. Zum Beispiel Bobotie. Und da südafrikanische Restaurants in Rhein-Main rar sind, gilt es, für dieses traditionelle Gericht selbst Hand anzulegen. Die gute Nachricht: Bobotie schaffen auch ungeübte Köche – sofern sie nebenbei nicht zu viel vom Koch-Wein trinken.

Thorsten Winter Wirtschaftsredakteur und Internetkoordinator in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.



Vorweg: Das folgende Rezept ist für vier Personen gedacht. Als erste Fingerübung einen Viertelliter Milch in eine Schale gießen und eine Scheibe Weißbrot darin einweichen. Wer keine Kuh- oder Ziegenmilch will, nimmt Haferdrink. Während sich die Scheibe vollsaugt, ein Kilogramm Rinder- oder Lammhack mit 50 Gramm geschälten und gerne auch gehackten Mandeln, 75 Gramm kernlosen Rosinen, fünf Teelöffeln Zitronensaft, einem Esslöffel Aprikosenmarmelade sowie einer fein gehackten, mittelgroßen Zwiebel und einem Esslöffel Chutney verkneten. Zwei Teelöffel Currypulver, zwei Teelöffel Salz, einen Teelöffel Kurkuma, die durchweichte Scheibe Brot und einen Teelöffel frische grüne Kräuter hineingeben und nochmals durchkneten. Das Hackfleisch in einer Pfanne braun anbraten und anschließend in eine Auflaufform geben. Den Rest der Milch oder des Haferdrinks mit drei Eiern verquirlen und auf das Hackfleisch gießen. Ein paar Lorbeer- oder Zitronenblätter auf dem Ei-Milch-Mix schwimmen lassen. Die Auflaufform kommt bei 180 Grad für 50 Minuten in den Ofen.