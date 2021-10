Psychologisches Experiment : Foto des Partners kann Schmerzen lindern

Aktualisiert am

Wenn der Zahnarzt wieder mal ganz tief bohrt – einfach ein Foto des geliebten Gatten anschauen, und schon wird die Qual erträglich. Der Trick sollte zumindest dann funktionieren, wenn der malträtierte Patient eine Frau ist, denn nur an solchen hat die Gießener Uni-Professorin Christiane Hermann getestet, wie sich der Anblick bekannter und unbekannter Gesichter auf die Schmerzempfindlichkeit auswirkte.

Für die Studie hat Hermanns Arbeitsgruppe 29 jungen Frauen, die nach eigenen Angaben seit mindestens sechs Monaten in einer glücklichen Beziehung lebten, längere schmerzhafte Hitzereize am Unterarm verabreicht und ihnen gleichzeitig Fotos gezeigt: Bilder ihres Partners mit neutralem Gesichtsausdruck, Fotos von Unbekannten, die mal fröhlich, mal neutral und mal wütend dreinschauten, sowie Abbildungen von Haushaltsgegenständen. Die Teilnehmerinnen gaben an, wie stark sie den Schmerz empfanden; außerdem wurde die Anspannung ihrer Gesichtsmuskeln gemessen.

Schmerzwahrnehmung und Gesichtsverzerrung waren deutlich schwächer, wenn der Blick auf Fotos freundlicher Unbekannter fiel, die Muskelaktivität war noch geringer bei Präsentation eines Partnerfotos. Psychologin Hermann schlägt daher vor, solche Bilder zu schmerzhaften Untersuchungen oder Behandlungen mitzunehmen, falls der Partner selbst nicht dabei sein kann.

