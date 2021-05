Blaulicht in Rhein-Main : Unfall auf der A3 mit zwei Toten – Polizisten lösen illegale Party auf

Auf der A 3 kommt es am späten Sonntagabend zu einem tödlichen Unfall. In Frankfurt muss die Polizei eine illegale Party auflösen und wird dabei angegriffen.

Frankfurt Bei einem Unfall mit einem Lkw auf der Autobahn A3 bei Frankfurt am Main in Richtung Köln zwischen dem Frankfurter Kreuz und dem Mönchhof-Dreieck sind zwei Menschen ums Leben kommen. Der Lastwagen war am Sonntagabend aus zunächst ungeklärter Ursache mit zwei Autos zusammengestoßen, wie ein Sprecher der Polizei in der Nacht sagte. Die Feuerwehr meldete den Unfall am Sonntagabend gegen 22:30 Uhr. Die beiden Autos hatten demnach mit einer Panne auf dem Seitenstreifen gestanden. Ein Mann sei noch vor Ort an seinen Verletzungen gestorben. Eine schwer verletzte Frau sei etwas später im Krankenhaus gestorben, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Eine dritte Person sei mit Verletzungen ins Krankenhaus gekommen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Die A3 wurde in Fahrtrichtung Köln für die Unfallaufnahme gesperrt.

Frankfurt Die Polizei hat im Frankfurter Bahnhofsviertel eine Feier aufgelöst, die aufgrund geltender Corona-Verordnung illegal war. Dabei seien einige der etwa 15 Personen in der Nacht zum Sonntag handgreiflich gegen die Beamten geworden, wie es von der Polizei hieß. Demnach wurden vier Polizisten leicht verletzt. Zuvor hätten sich Anwohner wegen einer Ruhestörung beschwert. Als dann eine Streife am frühen Sonntagmorgen die entsprechende Wohnung aufsuchte, hätten sich die Partygäste anfangs kooperativ verhalten. Als ein Beamter jedoch einen Raum in der Wohnung nach weiteren Menschen überprüfen wollte, griff ein 30 Jahre alter Mann nach den Angaben mit einem Faustschlag an. Daraufhin habe sich eine Auseinandersetzung entwickelt, bei der einer der Gäste einen Barhocker gegen Beamte habe einsetzen wollen. Dies hätten Beamte jedoch verhindern können. „Einige der angetroffenen Personen nutzten die Situation, um aus der Wohnung zu flüchten“, hieß es. Schließlich habe man drei angriffslustige Partygäste festgenommen und Personalien von insgesamt elf Personen festgestellt, hieß es. Außerdem hätten Beamte 14 Gramm Haschisch und 4 Gramm Marihuana sichergestellt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Kelkheim Wann genau die Langfinger mit den Werkzeugen anrückten, steht bisher nach Angaben der Polizei nicht fest. Klar ist: In Kelkheim haben zwei Autobesitzer unfreiwillig die Katalysatoren in ihren Fahrzeugen eingebüßt. Wie die Polizei meldet, wurden die Abgasreiniger aus Wagen auf einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus an der Langenhainer Straße in Kelkheim ausgebaut. „Ein oder mehrere unbekannte Täter entfernten vermutlich mit einem Schneidewerkzeug die Katalysatoren von einem geparkten Ford und einem Opel“, meldet die Polizei. Den Schaden schätzt sie auf jeweils 300 bis 500 Euro. Hinweise liegen nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht vor. Die Diebstählen seien zwischen dem 25. April und dem 1. Mai begangen worden. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizeistation in Kelkheim unter der Telefonnummer 06195/6749-0 zu melden.