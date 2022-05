Amt ohne Hochwürden : Erste Frau in der Bistumsspitze

Das neue Amt besitzt Signalwirkung: Das Bistum Mainz hat erstmals eine Frau in der Spitze. Die Funktion von Stephanie Rieth ist nicht nur dort ohne Beispiel in der katholischen Kirche.

Der Grund, warum die neue Aufgabe von Stephanie Rieth im Bistum Mainz bemerkenswert ist, lässt sich mit einer grammatikalisch holprigen und für die römisch-katholische Kirche inhaltlich re­dundanten Feststellung auf den Punkt bringen: Sie ist kein Priester. Rieth hat am 15. April ein neu geschaffenes Amt, das der Bevollmächtigten des Generalvikars und der Dezernentin für das Zen­traldezernat, übernommen. Die Aufgabenbeschreibung, die der Mainzer Bi­schof Peter Kohlgraf in einem Dekret für das neue Amt festgelegt hat, ist bemerkenswert. Die 47 Jahre alte Bevollmächtigte vertritt den Generalvikar, Weih­bischof Udo Bentz, nicht nur in allen Be­langen nach außen und innen. Sie nimmt darüber hinaus einen Teil seiner Aufgaben eigenverantwortlich an seiner Stelle wahr.

Bernhard Biener Redakteur in der Rhein-Main-Zeitung Folgen Ich folge

Welche Aufgaben der Generalvikar de­legiert, ist seine Sache. „Natürlich geht es dabei auch um Macht“, sagt Rieth. Aber das stehe für sie nicht im Vordergrund. Immer wieder spricht sie davon, die Verantwortung zu teilen. „Wir setzen konsequent das Vier-Augen-Prinzip um.“ Schon über die Geschäftsverteilung hätten der Generalvikar und sie gemeinsam entschieden. Das habe sich aus der Zusammenarbeit der vergangenen zwei Jahre entwickelt, in denen Rieth persönliche Referentin des Weihbischofs war. Wenn sie jetzt an Gremiensitzungen teilnimmt, dann in einer neuen Rolle. Sie sitzt dort nicht mehr als Referentin, sondern „mit Vollmacht und Leitungskompetenz“.

Ffür Informationstechnologie, Medien und Kanzlei zuständig

Als Dezernentin für das Zentraldezernat ist Rieth unter anderem für Informationstechnologie, Medien, Kanzlei, Ökumene, Umwelt, das Archiv und das Institut für Mainzer Kirchengeschichte zu­ständig. In der Runde der Dezernenten trifft sie mit ihren Kollegen – und einer Kollegin ­ – zusammen, die Bildung, Caritas, Seelsorge, Finanzen, Bau- und Kunstwesen sowie Personal verantworten. In ihrer Funktion als Bevollmächtigte steht sie hingegen eine Ebene darüber. Ein Schwerpunkt ihrer Tätigkeit wird dabei die Stabsstelle für Intervention, Aufarbeitung und Prävention von sexuellem Missbrauch sein. Auch für die Kontakte zur Unabhängigen Kommission für Anerkennungsleistung ist sie zuständig.

Schon bisher war Rieth mit diesem Thema befasst. Und sie stellt abermals klar: „Es geht nicht darum, gerade in diesem Fall Verantwortung an mich abzu­geben.“ Bischof Kohlgraf habe die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs 2017 zur Chefsache erklärt. „Die bleibt sie über mein Amt auch.“ Aber Weih­bischof Bentz sei es wichtig gewesen, ge­rade hier jemanden einzubinden, der kein Kleriker sei. Mit externen Fachleuten ist auch die Aufarbeitungskommission be­setzt. Dort ist Rieth wiederum die Schnittstelle zum Bistum. Entschä­digungsfragen seien das eine, sagt die Be­vollmächtigte, „das ist unser Tagesgeschäft.“ Aber es gehe nicht allein um Zahlen. Sie bewege die Frage: „Was brauchen die Betroffenen, um wirklich Frieden schließen zu können?“

Mehr zum Thema 1/

In der oberen Leitungsebene der deutschen Diözesen bilden nach einer Erhebung der Bischofskonferenz aus dem Jahr 2018 inzwischen die männlichen Laien mit 42 Prozent die größte Gruppe, gefolgt von den Klerikern. Knapp 19 Prozent der Dezernatsleitungen waren mit Frauen be­setzt. Als Bevollmächtigte des Generalvikars spielt Rieth jedoch eine besondere Rolle. So wie seit Anfang 2020 die Amtschefin des Bistums München, Stephanie Herrmann.

In München wie in Mainz ist die Position neu geschaffen worden. Anders als die Juristin Herrmann hat Rieth Theologie studiert und als Pastoralreferentin und Religionslehrerin gearbeitet, bevor die verheiratete Mutter dreier Kinder Ausbildungsreferentin wurde. „Ich bin überzeugt, dass man Verwaltung nicht rein administrativ sehen darf“, sagt die Bevollmächtigte. „Sie dient der Pastoral, und unter diesem Gesichtspunkt müssen wir Strategien besprechen.“ Das gelte üb­rigens auch beim Pastoralen Weg, mit dem die bisher 143 Pfarreien im Bistum zu 46 Großgemeinden, sogenannten Pastoralräumen, zusammengefasst werden. „Am Anfang stand nicht die Frage nach den Strukturen, sondern nach dem, was am Gemeindeleben wir stärken wollen.“

Neues Amt als Pionierarbeit

Die Rolle Rieths als Vertreterin des Generalvikars stößt bei sakramentalen und liturgischen Aufgaben an ihre Grenzen. Die Firmerlaubnis für Priester oder die Beichtvollmacht muss sie Weihbischof Bentz überlassen. Die Vorlage der Kirchenrechtler, mit der eine Ehe annulliert wird, könnte hingegen die Bevollmächtigte unterschreiben. Im Falle einer Sedisvakanz, also der Zwischenzeit bei einem Bischofswechsel, ist sie dem Ge­neralvikar sogar in gewissem Sinn vo­raus: Sie bleibt im Amt, während die Amtszeit des Generalvikars automatisch mit der des Bischofs endet. Aber sie muss vom Diözesanadministrator und dem neu­en Bischof bestätigt werden. Auch liegt es allein in der Hand des Bischofs, wen er auf diesen Posten beruft.

Hauptwache – Der F.A.Z. Newsletter für Rhein-Main Sonntags bis donnerstags um 21.00 Uhr ANMELDEN

„Wir bleiben innerhalb des Systems, und das ist hierarchisch“, sagt Rieth. „Aber wir nutzen und gestalten es.“ Das neue Amt sei Pionierarbeit, es werde sich weiterentwickeln. Und es sei personenunabhängig – im bischöflichen Dekret steht „Bevollmächtigte/r des Generalvikars“ geschrieben. Dass gerade sie es ge­worden sei, habe nichts mit einer Frauenquote zu tun. Dann sagt Rieth einen Satz, der innerhalb der katholischen Kirche be­merkenswert klingt: „Das Amt könnte auch ein Mann übernehmen.“