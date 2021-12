Bischof Bätzing : „Impfen ist eine moralische Pflicht“

Herr Bätzing, lassen Sie uns über Hoffnung sprechen. Woraus speist sich Ihre Hoffnung, dass sich die Dinge nach zwei Jahren Corona zum Guten wenden?

Ich habe das Vertrauen, dass wir in einem sehr privilegierten Staat leben, der Vorsorge trifft. Wir können es uns leisten, Menschen zu helfen, die existenziell bedroht sind. Und wir erleben eine starke Solidarität. Ich schöpfe auch Hoffnung aus der wissenschaftlichen Forschung. Wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass heute 70 Prozent der Bevölkerung zwei-mal geimpft sind? Wir nehmen den Kampf mit diesem Virus auf, und wir werden ihn irgendwann gewinnen.

Sie sprechen gleich die Wissenschaft an, die enorm an Einfluss gewonnen hat.

Wir schauen sehr aufmerksam auf das, was die Mediziner und Virologen, das Robert-Koch-Institut und andere sagen. Die Wissenschaftler treffen aber nicht die Entscheidungen, das übernehmen die Politiker. Wenn wir diese Entscheidungen mittragen und solidarisch sind, kommen wir aus der Krise heraus.

Wie viel Raum bleibt noch für die Kirchen? Sind sie vor allem Trostspender?

Wir sind da mit unseren Einrichtungen! Im Bistum Limburg haben wir etwa 250 Kitas, dazu Schulen, Einrichtungen der Alten- und Krankenpflege und Beratungsdienste. Es sind Tausende Haupt- und Ehrenamtliche, die sich zur Verfügung stellen, um den Menschen über die Durststrecken hinwegzuhelfen. Ich glaube, sie tun dies aus einer ganz starken Haltung des Glaubens heraus. Sie repräsentieren unseren Gott, und das ist der Gott der Hoffnung. Das ist in dieser Zeit noch stärker als das, was wir rituell in Gottesdiensten oder durch Predigten und Verkündigung leisten können. Dort erreichen wir nicht mehr die vielen Menschen, die wir vor Jahren erreicht haben.

Die Pandemie ist eine nie da gewesene Krise, die uns alle mit existenziellen Fragen konfrontiert. Das müsste den Kirchen doch neuen Zulauf bescheren?

Das alles sind extrem existenzielle Fragen, bei denen Menschen plötzlich die Sinnfrage stellen. Unsere Seelsorgerinnen und Seelsorger bieten sich hier als Gesprächspartner an, und dieses Angebot wird angenommen. Viele finden auch Trost in der Liturgie. Im ersten Lockdown haben wir erlebt, wie wichtig nicht wenigen gemeinsame Gottesdienste und Gebetszeiten sind. Ich bin sehr froh, dass wir wieder Gottesdienste feiern können. Hygienekonzepte, viel Engagement und gegenseitige Rücksichtnahme sorgen dafür. Wir drängen aber natürlich niemanden. Ich sage Menschen oft: Entscheiden Sie bitte selbst. Wenn Sie ängstlich sind, Sie müssen nicht kommen. Wir bieten auch Streaminggottesdienste und viele andere Möglichkeiten an.

Vor einem Jahr konnten viele ihre Angehörigen auch in kirchlichen Pflegeeinrichtungen nicht besuchen. War es richtig, den Lockdown-Kurs zu stützen?

Zur ehrlichen Reflexion muss ich sagen: Wir saßen alle im selben Boot bei einer Gefährdung, die für alle gleich bedrohlich und unbekannt war. Wir haben aber gespürt, was Menschen fehlt, wenn sie keine Begleitung mehr haben, im Sterbeprozess oder der Trauerbegleitung. Das ist etwas, das mir bis heute nahegeht. Wir waren nicht dort, wo die Menschen uns erwartet haben, und das können wir nicht nachholen. Nach dem ersten Lockdown haben wir deshalb unsere verfassungsrechtlichen Ansprüche, die Freiheit der Religionsausübung, klarer formuliert.

Die Krise spaltet Teile der Gesellschaft. Was kann die Kirche dagegen tun?

Eine Spaltung sehe ich durch Zahlen nicht belegt. Es gibt eine Gruppe von Menschen, die nicht einverstanden ist mit den Corona-Einschränkungen, und die gehen dafür auf die Straße. Das sind auch mal Tausende, aber es sind gesamtgesellschaftlich nur sehr wenige. Die weit überwiegende Mehrheit ist bereit, zu helfen, und akzeptiert die Einschränkungen. Ich habe immer den Eindruck, diese Menschen möchte ich stärken, damit sie die anderen, die Zweifel oder Ängste haben, überzeugen können. Damit diese sich nicht in einer Blase verfestigen, die zum Teil aggressiv und gewalttätig wird. Das können wir nicht akzeptieren!