Bis zu 26 Grad in Hessen : Sommerliche Temperaturen mit gefährlichem Nebeneffekt

Es wird warm: In den kommenden Tagen werden in Hessen Temperaturen bis zu 26 Grad erwartet. Doch das Bilderbuchwetter hat auch einen gefährlichen Nebeneffekt.

Die Hessen können sich auf sonnige und warme Tage freuen. Am Donnerstag scheine von morgens bis abends die Sonne, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Morgen. Am Main und am Rhein erreichen die Temperaturen demnach bis zu 26 Grad. Zudem bleibe es erst einmal niederschlagsfrei.

Lediglich in Nordhessen würden am Freitag in der ersten Tageshälte dichtere Wolken und mäßiger Wind aufziehen. Dort erwartet der DWD dann Temperaturen von rund 20 Grad. In anderen Teilen Hessens könne es aber wärmer werden. Das Wetter am Wochenende sei schließlich ein Mix aus Sonne und Wolken mit bis zu 22 Grad. In der Nacht auf Sonntag könne jedoch Bodenfrost wieder ein Thema werden.

Das sommerliche Wetter hat jedoch auch einen unangenehmen Nebeneffekt: Aufgrund des strahlenden Sonnenscheins in Verbindung mit einem trockenen Ostwind steigt die Waldbrandgefahr. In Hessen mussten Feuerwehrleute gleich mehrfach zu Waldbränden ausrücken, in Hanau und nahe Wiesbaden.

Risiko flacht ab

Ab Samstag soll das Risiko etwas zurückgehend. „Eine nachhaltige Entspannung ist allerdings nicht in Sicht“, erklärt Stoye. Bisher in diesem Jahr gab es laut dem Land mindestens 15 Waldbrände. Im vergangenen Jahr waren es Ende April 25 bis 30 gewesen. Allerdings steigt die Zahl gerade: Am Mittwoch löschte die Feuerwehr in einem 400 Quadratmeter großen Waldstück zwischen Hanau und Mühlheim Flammen. Am selben Tag geriet bei Wiesbaden in der Nähe des Jagdschlosses Platte eine kleinere Fläche im Wald in Brand.

Auch die Belastung für die Feuerwehren steigt: Das sei spürbar, „eine statistische Auswertung dazu gibt es aber nicht“, sagt Harald Popp, Geschäftsführer des Landesfeuerwehrverbands in Kassel. Die Einsätze in den Wäldern seien eine besondere Herausforderung für die körperliche Leistungsfähigkeit der Einsatzkräfte: Ausrüstung muss weite Wege über unwegsames Gelände gebracht werden, Wasser über weite Strecken gepumpt. Bei der Ausrüstung für Waldbrände seien die Feuerwehren gut aufgestellt.

Doch selbst ohne weitere Brände leidet der Wald. Neben den Fichten seien auch Buchen und Eichen vom Wassermangel betroffen, erklärt Michelle Sundermann, Sprecherin von Hessen Forst. Wie groß der Schaden sei, werde man aber erst zum Laubaustrieb beobachten können.

Auch die Landwirte machen sich Sorgen. Das Wetter sei für April „sehr ungewöhnlich“, sagt Peter Voss-Fels, Generalsekretär des Hessischen Bauernverbands. Dabei sind die Landwirte den Ausnahmezustand in der Natur fast gewohnt: „Wir haben nun zum dritten Mal in Folge eine ausgeprägte Frühjahrstrockenheit.“

Zu wenig Regen, zu viel trockene Luft

Was die Bauern im Berufsalltag beobachten, bestätigen die Meteorologen: Wie der Deutsche Wetterdienst kürzliche errechnete, fielen vom 14. März bis zum 18. April in Deutschland weniger als zehn Liter pro Quadratmeter Regen. Sonne und sehr trockene Luft sorgten zugleich für eine Verdunstungsrate von sechs Litern pro Quadratmeter am Tag. Daher mussten die Pflanzen ihren Bedarf aus im Boden gespeichertem Wasser decken. Die oberen Bodenschichten trockneten aus.

Die Auswirkungen auf die Landwirtschaft seien „sehr differenziert“, erklärt Voss-Fels: Beim Wintergetreide sei das Wetter im Mai entscheidend, der Raps stehe dagegen in voller Blüte und habe daher den höchsten Wasserbedarf. „Wenn jetzt nicht genug Wasser kommt, wird das direkt ertragswirksam.“ Niederschläge im Mai würden die Verluste dann kaum noch ausgleichen können.

Schlechte Zeiten für das Grünland

Gesät werden gerade Sommergetreide, Bohnen, Rüben und Mais. Dabei sei das Bild uneinheitlich: Einige Pflanzen hätten sich schon entwickelt, andere noch nicht. Ein unterschiedlicher Wachstumsstand verursacht später Bewirtschaftungs- und Ernteprobleme. „Je weiter es auseinanderwächst, desto schlimmer wird es“, erklärt Voss-Fels. Wenn es regne, könnten sich die Unterschiede aber wieder verringern. Für das Grünland sieht es auch nicht gut aus: „Erst war es zu nass und kalt, jetzt ist es zu trocken und nachts zu kalt.“ Bereits der erste Schnitt auf den Wiesen habe fast 50 Prozent Mindererträge gebracht - den Tierhaltern könne dadurch später das Futter fehlen.

Ein großes Thema ist die Trockenheit normalerweise am nordhessischen Edersee. Das Wasser im See wird bei Bedarf abgelassen, um die Weser schiffbar zu halten. Gleichzeitig ist der See für den Tourismus in der Region entscheidend. Doch mit einem Füllstand von zuletzt 96 Prozent herrscht dank der Niederschläge aus dem Winter bisher kein Mangel. Zumindest der Tourismus profitiert davon bisher nicht - wegen der Corona-Krise sind Hotels und Gastronomie geschlossen.