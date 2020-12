5000 Impfungen am Sonntag : Bis Ende Januar wird in Hessen nur mobil geimpft

Hessen startet am Sonntag mit den ersten 5000 Impfungen in Pflegeheimen und Kliniken. Die ersten sechs Impfzentren an den Schwerpunktkliniken öffnen voraussichtlich nicht vor Ende Januar. Die restlichen der insgesamt 28 Impfzentren folgen in den Wochen darauf.

Hessen bekommt in einem ersten Schritt knapp 10.000 Dosen des Impfstoffs gegen das Coronavirus und wird ab kommendem Sonntag mit dem Impfen beginnen. Das sagte Innenminister Peter Beuth (CDU) am Dienstag in Wiesbaden bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Gesundheitsminister Kai Klose (Die Grünen). Eintreffen wird der Impfstoff in Hessen Beuth zufolge am Samstag. Die Hälfte dieser Dosen werde an dem Sonntag auch schon verbraucht, die andere Hälfte in Reserve gehalten, um die nötige zweite Impfung im Abstand von drei Wochen hunderprozentig gewährleisten zu können. Am 28. und 30. Dezember werden Hessen nach Worten Beuths weitere insgesamt 50.000 Dosen zugeteilt. Dies sei mehr, als die Landesregierung zwischenzeitlich befürchtet habe, aber selbstverständlich weniger, als benötigt werde und verimpft werden könne.

Entsprechend würden die 28 Impfzentren des Landes vorerst nicht geöffnet. Der vorhandene Impfstoff werde durch die mobilen Impfteams an die oben auf der Liste der bevorzugt zu Impfenden verteilt, also in Alten- und Pflegeheimen an die die Bewohner sowie die Bediensteten im Gesundheitswesen.

Ende Januar sechs Schwerpunktkliniken

Ende Januar rechnet die Landesregierung mit Öffnung jener sechs Impfzentren, die an den Schwerpunktkliniken in Kassel, Fulda, Gießen, Wiesbaden, Frankfurt und Darmstadt angesiedelt sind.

Mehr zum Thema 1/

Auf eine Öffnung der restlichen 22 Impfzentren in einer dritten Phase hofft Hessen im Februar, wenn dann entsprechend viel Impfstoff produziert werden kann. Vorerst hat die Bundesregierung dem Bundesland zugesagt, wöchentlich 50.000 Dosen zu erhalten.

Bei optimaler Versorgung und Vollauslastung der Impfzentren rechnet die Landesregierung mit täglich 30.000 Impfungen. Für diesen Fall sei das Land mit seinen Impfzentren gut vorbereitet. Sobald diese Kapazitäten annähernd erreicht werden, würde der Imprrozess in Hessen noch maximal weitere 250 Tage dauern.