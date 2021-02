Kasernengelände in Mainz : Biontech bekommt Platz

Schneller als gedacht, nämlich schon im nächsten Jahr, will die Bundeswehr die von ihr kaum mehr benötigte Generalfeldzeugmeister-Kaserne in Mainz freigeben, damit das ebenfalls an der Goldgrube beheimatete Unternehmen Biontech SE weiter wachsen kann. Über den Abzug der Truppe, die unter anderem in die Hechtsheimer Kurmainz-Kaserne verlegt werden soll, und die künftige Nutzung des zehn Hektar großen Areals in der Oberstadt wird schon seit Jahren diskutiert.

Vorgesehen war von Anfang an, einen Teil des Grundstücks an das als Corona-Impfstoffhersteller bekanntgewordene Unternehmen zu übergeben, das in Mainz noch zwei weitere Standorte hat. Im Hechtsheimer Gewerbegebiet hat das 2008 gegründete und mittlerweile zirka 15.00 Mitarbeiter zählende Unternehmen eine Halle erworben, in der fortan geforscht werden soll. Und im Heiligkreuz-Viertel, also auf früherem IBM-Gelände, wird aktuell ein Neubau errichtet.

Hervorragender Ruf in der Stadt

„Wir sind in den vergangenen Jahren stark gewachsen, vor allem in Mainz – und das wollen wir auch in Zukunft“, sagte Biontech-Vorstandsmitglied Sierk Poetting am Dienstag. Als internationales Unternehmen, das seinen Sitz „im Herzen Deutschlands“ habe, sei man mit der Stadt in sehr guten Gesprächen. Gemeinsam prüfe man verschiedene Optionen für die langfristige Entwicklung von Biontech.

Mehr zum Thema 1/

Die seit 2019 börsennotierte Firma, die sich auf die Entwicklung von Immuntherapien im Kampf gegen Krebserkrankungen spezialisiert hat, genieße in der Stadt seit einigen Jahren einen hervorragenden Ruf, machte Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) in einer gemeinsam mit Biontech veröffentlichten Stellungnahme deutlich. Die Stadt wisse, welches Juwel das sei, und „wir sind stolz darauf“. Die ganze Welt schaue derzeit nach Mainz, „denn hier ist ein bedeutendes Zentrum für die Bewältigung der Coronavirus-Pandemie“, so Ebling: „Aus Mainzer Laboren stammt der lang ersehnte Impfstoff.“

Konkret ist beabsichtigt, das vermutlich bis zum nächsten Jahr geräumte Kasernengelände mit Hilfe der stadteigenen Grundstücksverwaltungsgesellschaft zu erwerben und in enger Absprache mit dem Unternehmen ein passendes Bebauungs- und Nutzungskonzept dafür zu entwickeln. Auf dem Areal sollen, so zumindest war die bisherige Vorgabe, auch Wohnungen entstehen.