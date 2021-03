Sicherheit bei Passkontrollen : Warum sich Flüchtlingshelfer über einen Biometrie-Forscher empören

Es wird nichts helfen. Christoph Busch kann noch so oft versichern, dass er nicht im Auftrag von Frontex arbeite und die Kritik an den Praktiken der europäischen Grenzschutzagentur ernst nehme: Für alle, die das Recht auf schrankenlose Migration propagieren, werden seine Forschungen verwerflich bleiben. Linke Aktivisten werden in dem Professor der Hochschule Darmstadt auch künftig einen Handlanger all jener sehen, die ihrer Meinung nach die „rassistische“ Flüchtlingspolitik Deutschlands und der EU zu verantworten haben. Allein deshalb, weil Busch sich mit der Frage beschäftigt, wie bestimmte Arten verbotener Einreisen durch technische Neuerungen verhindert werden können. Und weil er seine Erkenntnisse auf Konferenzen mit Behörden wie Frontex teilt.

Sascha Zoske Blattmacher in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Dass Busch dies tut, hat der ZDF-Satiriker Jan Böhmermann im Februar „enthüllt“; Busch sagt, er habe daraus nie ein Geheimnis gemacht. Der Hochschul-Asta und die Flüchtlingshelfer von „Seebrücke Darmstadt“ griffen die Vorwürfe in einem offenen Brief auf und leiteten daraus die im Sinne der Cancel Culture einzig logische Forderung ab: „jegliche Zusammenarbeit von Beschäftigten der Hochschule mit Frontex unverzüglich einzustellen“. Dass Hochschulpräsident Ralph Stengler die Vorwürfe gegen Frontex, Flüchtlinge illegal zurückzuweisen, „außerordentlich alarmierend“ nennt, gleichzeitig aber die Freiheit der Wissenschaft verteidigt, ist in den Augen der Moralhüter selbstverständlich keine angemessene Reaktion.