US-Armee in Wiesbaden : Keine offizielle Antwort zu ukrainischen Soldaten

Bei vielen Wiesbadenern herrscht Sorge darüber, ob ukrainische Soldaten am Standort der Clay-Kaserne im Stadtteil Erbenheim ausgebildet werden. Nachdem die „New York Times“ dies vor einigen Wochen berichtet hatte, schlugen die Wellen hoch. Anschließend meldeten mehrere Medien nach ihren Recherchen, dass die Landeshauptstadt lediglich als Koordinierungsstelle für die Soldatenausbildung fungieren soll. Eine offizielle Information, was die US-Army plant, gibt es aber nicht: Die Wiesbadener Politik wurde bislang nicht informiert.

Das gilt auch für Oberbürgermeister Gert-Uwe Mende (SPD). Er sagte am Montag auf Nachfrage: „Nach Medienberichten ist an den Gerüchten, dass ukrainische Soldaten in Wiesbaden ausgebildet werden, nichts dran. Wir können diese Berichte aber weder bestätigen noch dementieren, weil wir keine eigenen Erkenntnisse haben.“

Gerüchte geistern weiter

Mende wies darauf hin, dass ein Sprecher der amerikanischen Streitkräfte dem Hessischen Rundfunk gesagt habe, dass in Wiesbaden keine ukrainischen Soldaten ausgebildet würden. Das reicht dem Oberbürgermeister jedoch nicht aus. „Nachdem die Gerüchte seit einigen Wochen durch die Welt geistern, wären wir erfreut gewesen, wenn wir von Seiten der offiziellen Stellen eine entsprechende Information bekommen hätten“, sagte er.

Da dies nicht geschehen ist, hat Mende Ende vergangener Woche sowohl das Bundesverteidigungsministerium in Ber­lin als auch die amerikanischen Streitkräfte angeschrieben und um offizielle Informationen darüber ersucht, was genau in Erbenheim geplant ist. „Da liegt noch keine Antwort vor“, sagte der Oberbürgermeister. Fest steht, dass in der Clay-Kaserne ein neues formales Kommando mit etwa 300 Soldaten stationiert wird, um so die Kräfte zur Unterstützung des ukrainischen Militärs zu bündeln (F.A.Z. vom 4. Oktober).

In der Wiesbadener Stadtpolitik hat die Frage, ob und gegebenenfalls an welchen Waffensystemen Ukrainer in Erbenheim ausgebildet werden, bislang keine Rolle gespielt. Es herrscht Schweigen, wie auch SPD-Fraktionsvorsitzender Hendrik Schmehl bestätigt. Er würde sich eine offensivere Informationspolitik sowohl von den Amerikanern als auch vom Bundesverteidigungsministerium wünschen. Dass in der Bevölkerung und in sozialen Medien über die Frage spekuliert werde, könne er verstehen. Konkrete Informationen könnten dabei helfen, diese Spekulationen zu beenden, sagte Schmehl.