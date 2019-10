Neuer Kunststoff aus Darmstadt : Ein BH, der nicht drückt

Aktualisiert am

Kneifende BHs könnten bald schlechte Karten haben: Kunststofftechniker an der Hochschule Darmstadt erfinden den Büstenhalter neu. Das Produkt hat auch Vorteile beim Einchecken am Flughafen.

Wissenschaftler an der Hochschule Darmstadt erfinden den Büstenhalter neu. Die Forscher haben ein künstliches Material entwickelt, das anstelle von Metall für die stützenden Bügel verwendet wird, so dass der BH bequemer sitzt, wie die Hochschule mitteilt. Das Institut für Kunststofftechnik habe einen verstärkten Kunststoff getestet und einen BH-Prototyp hergestellt. Ein industrieller Partner sei für die Fertigung gewonnen worden. Das Unternehmen Lüttges aus Solingen werde die Erfindung zum marktreifen Produkt weiterentwickelt.

Jan Schiefenhövel Freier Autor in der Rhein-Main-Zeitung. F.A.Z.

Bisher enthielten viele Büstenhalter einen Bügel aus Metall, das die Brust gut stütze, erläutert der Dozent Martin Müller-Roosen. Allerdings hinterlasse der Metallbügel auch Druckstellen auf der Haut. Bügel aus einfachem Kunststoff, der im Spritzgussverfahren hergestellt sei, stützten dagegen zu wenig.

Glasfaser verstärkt Bügel

Das Forscherteam habe mit verschiedenen Materialien experimentiert, um das Metall zu ersetzen. Man habe eine Konstruktion entwickelt, bei der Kunststoff mit Glasfaser verstärkt werde. Glasfaser mache die Bügel steif genug. Das Material lasse sich gut verarbeiten, es könne bei der Produktion leicht in den genähten Tunnel des Stoffs geschoben werden. Der neue Kunststoff drücke weniger, was das Tragen bequemer mache. Ein weiterer Vorteil bestehe darin, dass Kunststoff bei einer Kontrolle mit einem Metalldetektor etwa am Flughafen keinen Alarm auslöse.

Die Forscher haben laut Müller-Roosen die Stabilität des Kunststoffs durch Dehnen und Stauchen geprüft. Zudem sei simuliert worden, wie das neue Material das Waschen und Schleudern aushalte. In einem Feldtest hätten Frauen den Prototyp zur Probe getragen, auch dabei habe sich die Entwicklung bewährt. Parallel zum neuartigen Bügel hätten die Wissenschaftler einen Prototyp für die Produktionsanlage für die verstärkte Bügel entwickelt.