Bouffiers möglicher Rücktritt : Bewährungsprobe für Schwarz-Grün

Wenn Volker Bouffier (CDU) nicht mehr Ministerpräsident sei, könne auch die von ihm geführte schwarz-grüne Koalition schon bald am Ende sein, meint René Rock der Fraktionsvorsitzende der FDP im Hessischen Landtag. Janine Wissler, die Fraktionschefin der Linken erinnert daran, dass der Unionspolitiker schon vor der Wahl im vergangenen Herbst angekündigt habe, zum letzten Mal anzutreten. Darum sei es keine Überraschung, wenn Bouffier jetzt nicht ausschließe, vor dem Ende der Wahlperiode auszuscheiden. Die beiden Stellungnahmen markieren die Bandbreite der Reaktionen, die der Regierungschef an Wochenende mit einem Interview des Hessischen Rundfunks auslöste.

Ewald Hetrodt Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung in Wiesbaden. F.A.Z.

Die Moderatorin hatte daran erinnert, dass Bouffier sein Amt von seinem Vorgänger Roland Koch (CDU) mitten in der Legislaturperiode übernommen habe und als Ministerpräsident in den Wahlkampf habe ziehen können. Auf die Frage an Bouffier, ob er diesen Startvorteil auch seinem Nachfolger gönnen werde, antwortete der Unionspolitiker: „Das werden wir dann beraten, wenn es so weit ist. Aber dafür spricht viel.“