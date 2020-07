Fall Wissler : Beuth setzt Sonderermittler nach Drohschreiben ein

Aktualisiert am

Drohschreiben mit der Unterschrift „NSU 2.0“, wie sie die Linken-Politikerin Janine Wissler erhalten hat, haben Konsequenzen. Innenminister Peter Beuth (CDU) will einen Sonderermittler einsetzen. Und rügt die Polizei.

Für die Untersuchung von rechtsextremistischen Drohmails mit der Unterschrift „NSU 2.0“ will der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) einen Sonderermittler einsetzen. Die Ankündigung verband er am Donnerstag mit scharfer Kritik an dem Umgang der Polizei mit zwei elektronischen Drohschreiben, die Janine Wissler, die Fraktionsvorsitzende der Linken im Landtag, im Februar bekommen hatte.

Ewald Hetrodt Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung in Wiesbaden. F.A.Z.

Der Innenminister berichtete, dass die Mails persönliche Daten enthalten hätten, die nur wenige Tage vor ihrem Versand von einem Computer der Polizei abgerufen worden seien. Bislang sei der Vorgang nicht aufgeklärt. Er selbst sei erst am Mittwoch informiert worden. Beuth zeigte sich zutiefst bestürzt. Er erinnerte daran, dass auch schon vor den Drohbriefen an die Frankfurter Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz von einem Polizeicomputer in Frankfurt persönliche Daten abgerufen worden waren.

Der Minister beklagte eine mangelnde Sensibilität im Umgang mit den Meldedaten. Die Abfragemechanismen müssten noch einmal geprüft werden. Er habe den Vorwurf, dass es in der hessischen Polizei rechtsextremistische Netzwerke gebe, immer zurückgewiesen so Beuth. „Aber dieser Vorgang nährt den Verdacht. Der Verdacht wiegt schwer.“