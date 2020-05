Corona-Pandemie : Viertklässlerin klagt abermals gegen Rückkehr in Schule

Von nächsten Montag an soll der Schulbetrieb in Hessen in ausgeweiteter Form hochgefahren werden. Dagegen haben nun die Eltern einer Viertklässlerin im Namen ihrer Tochter abermals geklagt.

Leere Gänge: Der Schulbetrieb stand lange still, auch in der Linnéschule in Frankfurt-Bornheim. Bild: dpa

Eine Schülerin aus Frankfurt wehrt sich mit einem Eilantrag vor Hessens oberstem Verwaltungsgericht gegen eine Rückkehr in die Schule, den ihre Eltern in ihrem Namen eingereicht hatten. „Zur Begründung ihres Antrags beruft sie sich auf Belange des Infektions- und des Gesundheitsschutzes, die in Zeiten der Corona-Pandemie nicht hinreichend gewährleistet seien“, erklärte ein Sprecher des Verwaltungsgerichtshofs in Kassel am Donnerstag. Am morgigen Freitag werde der zuständige Senat darüber entscheiden. Danach will das Gericht die Öffentlichkeit informieren.

Das Mädchen hatte bereits im April eine Rückkehr der Viertklässler in hessische Grundschulen verhindert. Die Kasseler Richter gaben damals ihrem Antrag Recht und hoben die Schulpflicht für diesen Jahrgang auf. Die Viertklässler würden im Vergleich zu Schülern, denen aus Gründen des Infektionsschutzes der Schulbesuch weiter untersagt werde, ohne hinreichenden Grund ungleich behandelt, lautet die Begründung.

Nachdem bereits Abschlussklassen wieder unterrichtet werden, will das hessische Kultusministerium von Montag an die Rückkehr zahlreicher weiterer Kinder und Jugendlicher in eingeschränkter Form. Darunter sind Viertklässler und alle Schüler an weiterführenden Schulen. Die übrigen Grundschüler der Klassen eins bis drei sollen am 2. Juni in die Klassenräume zurückkehren.