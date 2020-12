An Weihnachten in Hessen möglich

An Weihnachten in Hessen möglich : Bei Verwandtenbesuch darf man ins Hotel

Hotels in Hessen dürfen über die Weihnachtsfeiertage Leute beherbergen, die sich zu Verwandtenbesuchen im Land aufhalten. Das hat ein Sprecher der Hessischen Staatskanzlei der F.A.Z. am Dienstag auf Anfrage bestätigt: In einem neuen Ausführungshinweis zu der von Mittwoch an gültigen Fassung der „Corona-Kontakt- und -Betriebsbeschränkungsverordnung“ würden solche Übernachtungen als notwendig definiert, hieß es. Die Erlaubnis ist auf den Zeitraum vom 24. bis zum 26. Dezember beschränkt, Hoteliers können also in diesem Zeitraum dem genannten Personenkreis zwei Übernachtungen verkaufen.

Nach Schätzungen des Hotel- und Gaststättenverbands in Hessen sind bis zu 40 Prozent der Hotels über Weihnachten geöffnet. Im aktuellen Lockdown dürfen sie, wie schon im Frühjahr, Zimmer nur verkaufen, wenn der Aufenthalt des Gastes beruflich bedingt ist. Touristen dürfen nicht beherbergt werden.

Außerdem lässt die Corona-Verordnung Übernachtungen dann zu, wenn sie „notwendig“ sind. Dazu zählen Aufenthalte wegen Trauerfeiern oder auch medizinischen Behandlungen – und für die drei Weihnachtstage jetzt die Verwandtenbesuche.

Die Corona-Auflagen erlauben, Kinder unter 14 nicht mitgezählt, Weihnachtsfeiern mit vier Personen zusätzlich zum eigenen Hausstand. Die vier müssen aus dem engsten Familienkreis sein, also Kinder, Eltern, Großeltern, Geschwister und deren Lebenspartner.