Aktualisiert am

Als einziges Bundesland hat Hessen die Pandora Papers gekauft. Die Behörden erhoffen sich nun, Einblicke in die Welt organisierter Steuerhinterzieher zu erhalten.

Hinter Daten versteckt: Die Liste von Personen, die in den Pandora Papers genannt werden, ist lang. Bild: dpa

Die Liste von Personen, die in den Pandora Papers genannt werden, ist lang. Es sind Namen, die auf den ersten Blick nicht viel aussagen, von denen jedoch entweder schon feststeht oder vermutet wird, dass sie im Auftrag von Staats- und Regierungschefs sowie von Geschäftsleuten handelten. Über sogenannte Offshore-Geschäfte, so lautet der Vorwurf, sollen sie Geld in Steueroasen transferiert haben, sodass die Finanzbehörden der Länder keinen Zugriff darauf haben.

Katharina Iskandar Verantwortliche Redakteurin für das Ressort „Rhein-Main“ der Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Mehr noch: Bis zum Oktober 2021 war überhaupt nicht bekannt, dass es dieses Geld gibt. Doch dann wurden die Daten von einem internationalen Journalistennetzwerk geleakt. Der Umfang, so hieß es damals, sei nochmals um einiges größer, als es bei den Panama Papers der Fall gewesen sei.

Dass die Daten nun in Hessen ausgewertet werden, „um Briefkastenfirmen zu enttarnen“, bezeichnete der hessische Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) am Montag als Erfolg. Im Juni hatte die Landesregierung mitgeteilt, sie habe die Daten erworben, um damit gegen die internationale Steuerkriminalität vorzugehen.

Zweistellige Millionen von Dokumenten

Nun konkretisierte der Minister seine Pläne gemeinsam mit dem Leiter der Ermittlungsgruppe OLET, die sich im Finanzamt Kassel auf die Auswertung solcher Datenleaks spezialisiert hat. Dabei teilten sie mit, es handele sich nicht nur um den schon bekannten Umfang der Pandora Papers – sondern um „weitergehendes Material“ in einer Größenordnung von insgesamt 3,8 Terabyte. Über 14 sogenannte Offshore-Provider seien die Geschäfte, die in den Akten dokumentiert seien, erfolgt. Es handele sich um Dokumente im zweistelligen Millionenbereich. Für welche Summe die hessische Landesregierung die Daten gekauft hat, sagte Boddenberg nicht. Darüber wolle man bewusst keine Auskunft geben, um bei künftigen Leaks „verhandlungsfähig zu bleiben“.

Wie der Leiter der Ermittlungsgruppe „OLET“, Kai-Michael Eickhoff, mitteilte, setzen die Fahnder bei der Auswertung vor allem auf eine Software, die es ermögliche, die Masse an Daten überhaupt bewältigen zu können. Eingebunden ist die Forschungsstelle Künstliche Intelligenz – eine Abteilung aus Informatikern, Mathematikern und Computer-Linguisten, die schon 2019 in der Kasseler Finanzbehörde geschaffen worden ist, um Verfahren mit Massendaten zu bearbeiten.

Der Leiter der Forschungsstelle, Christian Voß, sagte, man könne der erfahrenste Fahnder sein, „wenn man diese Datenmenge vor sich hat, stellt sich die Frage: Wo fängt man an mit der Auswertung und wo hört man auf?“ Deshalb werde aus den Dokumenten nur das herausgefiltert, was für die Steuerfahnder relevant sei. Das Programm könne erkennen, welche Personen in den Leaks genannt seien. Diese zu identifizieren und mit bestehenden Daten abzugleichen, sei Aufgabe des Programms. Nachdem es Verdachtsfälle melde, beginne die „händische Auswertung“. Hinter allem stehe die Frage: Wer steckt dahinter?

„Niemand kann sich hinter Daten verstecken“

Aus Deutschland ist unter anderem ein Name bekannt geworden. Laut Medienberichten soll die mutmaßliche frühere Freundin des ehemaligen spanischen Königs, Juan Carlos, Corinna zu Sayn-Wittgenstein, in den Pandora Papers erwähnt worden sein. Boddenberg und Eickhoff nannten am Montag keine Namen. Eickhoff sagte lediglich: „Wir haben den Kampf aufgenommen, niemand kann sich hinter Daten verstecken.“

Mehr zum Thema 1/ Die hessische Landesregierung hat die sogenannten Pandora Papers gekauft, mit denen weltweit nach Steuerbetrügern gesucht werden kann.

Das gilt insbesondere, weil vermutet wird, dass auch Unterstützer Putins und Mitglieder der Organisierten Kriminalität ihre Geschäfte über die betroffenen Offshore-Anbieter getätigt haben. Eickhoff sagte, man stehe in Verbindung mit Strafverfolgungsbehörden wie dem Bundeskriminalamt, „das schon Interesse an der Auswertung angemeldet hat“.

Dass gerade jene kriminellen Strukturen über die Auswertung der Pandora Papers gestört werden könnten, nahm Boddenberg zudem als Argument, um den Kauf der Daten zu rechtfertigen. Er nehme die Kritik, warum der Staat quasi „Hehlerware“ kaufe, zur Kenntnis, sagte er. Es sei jedoch rechtlich abgedeckt, dass eine Regierung geleaktes Material erwerben dürfe, um daraus ihrerseits steuerrechtliche Ermittlungen zu generieren.