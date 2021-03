Alertgermany für Nachverfolgung : Mit QR-Code gegen die Pandemie

Aktualisiert am

Per Handy den QR-Code scannen, ein digitales Kontaktformular ausfüllen und beim Verlassen wieder ausloggen: Alertgermany kooperiert mit Heimen und Bad Vilbel, um Besucherströme nachzuverfolgen.

Seit Beginn des Jahres setzt die Bad Vilbeler Stadtverwaltung als erste Kommune bundesweit auf das System Alertgermany. Es soll helfen, in Zeiten der Pandemie die Besucherströme in der Verwaltung Corona-konform nachzuverfolgen. Das Angebot steht zudem dem Gewerbe, den Vereinen, Institutionen und Altenheimen sowie allen Bürgern der Stadt zur Verfügung. „Die Lizenzen für die Nutzung im ersten Jahr sowie die einmalige Einstellungsgebühr haben wir als Stadt übernommen“, sagt ein Pressesprecher der Stadt. Für die Nutzer entstehen im ersten Jahr also keine weiteren Kosten.

Stellt sich die Frage: Wird das System so nachgefragt, wie es sich die Stadtväter Anfang des Jahres gewünscht haben? Der Sprecher sagt, dass „an alle Angebote ausgesprochen“ worden seien. Unter anderem setze das Unternehmen Hassia die Registrierung ein. Einerseits im Unternehmen selbst und um Besucherströme besser nachverfolgen zu können.

Nachfrage könnte größer sein

Nicht bei der Stadt, sondern bei der ausführenden Firma selbst hätten sich interessierte Altenheime und Institutionen sowie Vereine gemeldet, um sich zu informieren. Doch die Nachfrage könnte größer sein. Das Angebot sei wohl einfach noch nicht so bekannt, mutmaßt man in der Stadtverwaltung.

So hat es jüngst einen abermaligen Aufruf gegeben, sich jetzt Lizenzen zu sichern. Bürgermeister Thomas Stöhr (CDU) empfiehlt Gastronomen und Gewerbetreibenden, das System in ihren Läden zu nutzen und somit den Kunden eine einfache Registrierung zu ermöglichen.

Das Konzept sieht vor, dass etwa beim Besuch des Fitness-Studios, des Restaurants oder der Kosmetikerin per Smartphone ein QR-Code gescannt wird. Die Besucher füllen ein digitales Kontaktformular aus und loggen sich beim Verlassen wieder aus.

Großer Vorteil für Anbieter und Nutzer: Lästiges Ausfüllen von Zetteln auf der einen Seite und Aufbewahren des Papierstoßes auf der anderen Seite entfallen. Alles sei DS-GVO-konform im deutschen Rechenzentrum und mit „end to end“-Verschlüsselung versehen. Alle Daten sollen, bis auf die Telefonnummer, nicht einsehbar sein, heißt es auf der Website des Anbieters. Bei Bedarf könne das Gesundheitsamt somit zügig Kontakt aufnehmen.

Eine Unternehmensgruppe um den ehemaligen hessischen Staatsminister Volker Hoff und das Bad Vilbeler Unternehmen blackpoint haben das System auf den Markt gebracht. Die „Bild“-Zeitung titelte mit Hinweis auf das digitale Angebot schon im November 2020 vollmundig, „Volker Hoff bekämpft Corona“.

Nutzung derzeit noch eingeschränkt

Auf Nachfrage beim Unternehmen selbst heißt es, dass aufgrund des Lockdowns die Nutzung derzeit noch eingeschränkt sei. „Jedoch wird sie ein wesentlicher Teil der Öffnungsstrategie sein“, glaubt Bernhard Schmittenbecher, Sprecher von Alertgermany.

Er verweist auf die Frage nach weiteren Interessenten auf die Senioren-Wohnanlagen der Bremer Heimstiftung und auf vier Einrichtungen der Kita Hanseatenkids, ebenfalls in Bremen. Außerdem sollen es große Gastronomie-Konzerne ihren Kunden als Teil der Öffnungsstrategie und des Hygienekonzepts anbieten.

Welche das sind, lässt Schmittenbecher offen. Wie viele Menschen das System bisher genutzt haben, könne er aus Datenschutz-rechtlichen Gründen nicht sagen. „Diese Antwort kann nur das jeweils involvierte Gesundheitsamt geben“, sagt Schmittenbecher.

Alertgermany ist nach eigenen Angaben weltweit tätig. Unter Globalalert sei das System millionenfach vor allem in afrikanischen Staaten vertreten.