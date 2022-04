Neues Wohngebiet im Rheingau : Bauland für verzweifelte Großstädter

Heidenrod ist ein 96 Quadratkilometer großes Kunstprodukt der Gebietsreform in den Siebzigerjahren. Damals wurden im Untertaunus nicht weniger als 19 Dörfer zur waldreichsten Gemeinde Hessens zusammengefügt. Sechs von ih­nen haben heute noch weniger als 100 Einwohner. Mit einem Festakt wird am Wochenende das fünfzigjährige Be­stehen der 8000-Seelen-Kommune gefeiert. Doch die meisten Heidenroder Bürger verstehen sich noch immer in erster Linie als Zorner, Watzelhainer oder Mar­tenrother. Absehbar kommt sogar noch ein 20. „Dorf“ hinzu, das sich, gemessen an der Einwohnerzahl, auf Anhieb an vor­derer Stelle platziert. Doch tatsächlich geht es um die großflächige Erweiterung des schon jetzt zweitgrößten Ortsteils Kemel.

Dieser liegt direkt an der sogenannten Bäderstraße, der Bundesstraße 260, und nur eine halbe Stunde Autofahrt von Wiesbaden entfernt. Das macht ihn so at­traktiv, dass er sich in einer Untersuchung als Standort für ein neues Wohnquartier gegen den größten Ortsteil und Verwaltungssitz Laufenselden durchgesetzt hat. Denn der sechs Kilometer lange Abzweig von der Bundesstraße bei Kemel gen Osten ist manchem Bauwilligen schon zu weit, bedauert Bürgermeister Volker Diefenbach (SPD).