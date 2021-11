Bauernpräsident : „Wir brauchen Weidetiere statt Wolfsreviere“

Herr Schmal, die hessischen Bauern haben kürzlich gegen den Schutz der Wölfe protestiert. Wie gefährlich sind Wölfe für hiesige Tierhalter?

Wölfe haben sich in den letzten zehn Jahren in Deutschland rasant ausgebreitet, die Wolfspopulation wächst jährlich um etwa 30 Prozent. Damit steigt auch in Hessen die Gefahr, dass Weidetiere zunehmend von Wölfen angegriffen und getötet werden. Um auf dieses Problem aufmerksam zu machen und ihre Forderungen gegenüber der Politik kundzutun, sind die Weidetierhalter in Gießen zu Recht auf die Straße gegangen.