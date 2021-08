Landwirtschaft in Hessen : Höfesterben setzt sich fort

Das Höfesterben in Hessen hält an. Von 2010 bis 2020 ist die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe von 17.805 auf 15.128 gesunken. Laut den Daten des statistischen Landesamts haben demnach 2677 Bauern ihr Hoftor für immer geschlossen. Besonders stark war der Rückgang bei landwirtschaftlichen Betrieben mit Viehhaltung: 2010 gab es noch 13.466 Höfe mit Schweinen, Rindern, Schafen und Geflügel, bis 2020 sank die Zahl um fast ein Viertel auf 10.221. Mehr als 3200 Landwirte gaben die arbeitsintensive Tierhaltung auf, aber nicht alle den kompletten Hof. Das erklärt, dass die Zahl der Höfe mit Viehhaltung stärker gesunken ist als die Gesamtzahl der landwirtschaftlichen Betriebe, deren Eigentümer keine Zukunft mehr sahen.

Nach Einschätzung von Karsten Schmal, dem Präsidenten des hessischen Bauernverbandes, wird sich der landwirtschaftliche Strukturwandel in Hessen fortsetzen. So fehlten immer wieder Nachfolger für Höfe und Betriebe, die deswegen an andere Landwirte weitergegeben würden. Der große Schwund bei der Viehwirtschaft ist für Schmal ein Warnzeichen: „In den vergangenen zwei Jahren waren sowohl bei der Schweine- als auch der Rinderhaltung sehr starke Rückgänge zu verzeichnen. Das bereitet mir große Sorgen, weil wir in Hessen ohnehin nur noch eine geringe Viehhaltung haben“, sagte der Präsident. „Um unsere Bevölkerung zu ernähren, haben wir eigentlich zu wenig Tierhaltung in Hessen.“