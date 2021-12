Autoattacke in Volkmarsen : Lebenslange Haftstrafe für Amokfahrer

Im Prozess um den Anschlag auf den Karnevalszug im nordhessischen Volkmarsen ist der Angeklagte zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Kassel sprach Maurice P. am Donnerstag des Mordversuchs in 89 Fällen, der gefährlichen Körperverletzung und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr schuldig. Es stellte die besondere Schwere der Schuld fest und ordnete den Vorbehalt der anschließenden Sicherheitsverwahrung an.

„Geplant, bewusst und gewollt“ sei der damals 29 Jahre alte Maurice P. am Rosenmontag 2020 in die Karnevalisten und Zuschauer gefahren, sagte der Vorsitzende Richter Volker Mütze. Maurice P. habe seinen Wagen mit dem „sicheren Wissen und Wollen“ in den Zug gesteuert, dass Menschen dabei ums Leben kommen können. Es grenze an ein Wunder, dass das nicht geschehen sei. Es habe jedoch zahlreiche Schwerverletzte gegeben, zwei Frauen hätten „unmittelbar vor dem Todeseintritt“ gestanden und nur durch den schnellen und entschlossenen Einsatz von Ersthelfern und Ärzten gerettet werden können. Nicht nur die direkt Verletzen hätten körperliche und psychische Schäden davongetragen, auch die Umstehenden, die Eltern verletzter Kinder und die anderen Angehörigen hätten an den Erlebnissen zu leiden.

Kombinierte Persönlichkeitsstörung

Maurice P. hatte im gesamten Prozess geschwiegen, keine Angaben zu seinen Motiven gemacht und blieb auch bei der Urteilsverkündung nach außen emotionslos. Zu schweigen sei das Recht des Angeklagten, sagte Mütze. Für die Opfer und den ganzen Ort Volkmarsen stelle die offene Frage nach dem „Warum“ aber eine weitere Belastung dar. Eine lapidare Antwort könne lauten: „Weil er es wollte.“ Bei der weitergehenden Frage nach der Grundlage dieses Wollens bleibe nur Spekulation.

Eine psychiatrische Gutachterin hatte im Prozess eine kombinierte Persönlichkeitsstörung mit narzisstischen, paranoiden und schizoiden Akzentuierungen angenommen. Für das Gericht scheint noch eine andere Erklärung möglich: Der Angeklagte habe mit seinem Leben abschließen wollen – und zwar nicht im Sinne eines Suizids, sondern in der Absicht, durch das Verbrechen und die folgende Gefängnisstrafe einer desolaten Lebenssituation zu entkommen, sagte Mütze.

P. hatte in der knapp 7000 Einwohner zählenden Kleinstadt ein isoliertes Leben geführt, das von Arbeitslosigkeit und übermäßigem Alkoholgenuss geprägt war. Zur Tatzeit war er allerdings völlig nüchtern. Er hat die Tat nach Überzeugung des Gerichts sorgfältig geplant und vorbereitet. Er habe den Moment, in dem er seinen Wagen mit Vollgas in den entgegenkommenden Zug steuerte, abgepasst und in einer Art Zickzackkurs versucht, so viele Menschen will möglich zu erfassen und mitzuschleifen.

Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer geltend gemacht, der Angeklagte sei möglicherweise am Ende seiner Fahrt freiwillig stehengeblieben. Das hält das Gericht jedoch für unwahrscheinlich und letztlich auch nicht für bedeutend. Angesichts der Menschenmenge mit auf und unter dem Auto liegenden Personen sei es kaum mehr möglich gewesen, noch einmal zu starten und weiterzufahren.