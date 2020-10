© Lucas Bäuml

1. Platz: Raum von Wert

Bastian Amberg (links), Katja Becker und Lukas Wagner kennen sich seit zwölf Jahren. Die Gründer des Innendesignteams „Raum von Wert“, so erzählt Katja Becker, hätten damals schnell gemerkt, dass sie „sehr ähnlich ticken und alle sehr kreativ“ seien. „Damals“ sind Bastian Amberg und Lukas Wagner Mitbewohner – unter beengten Wohnverhältnissen, wie sie sich erinnern. Viel Geld für etwas Größeres ist nicht da, man studiert schließlich noch. Aber trotzdem haben sie den Wunsch, aus dem minimalen Raum die maximale Wohnqualität herauszuholen. So entstehen die ersten Ideen zu „Klapster“, einer klappbaren Treppe, die wie eine diagonale Vertäfelung an die Wand angeschmiegt und bei Bedarf ausgefahren werden kann. „Klapster“ ist inzwischen das Flaggschiff im Portfolio des jungen Unternehmens.„Wir machen Räume wertvoll“, sagt Katja Becker. Das Unternehmen plant Raumkonzepte, besorgt die Herstellung der Innenausstattung und kümmert sich um deren Einbau. Dabei arbeitet es eng mit der familieneigenen Schreinerei Bastian Ambergs. Der ausgebildete Mechatroniker und studierte Architekt ist hauptsächlich zuständig für die Entwicklung und das Design des Mobiliars.„Ein klassischer Schreinereibetrieb sind wir nicht“, sagt Katja Becker. Sie selbst war früher Kellnerin und später im Produkt- und Projektmanagement in der Werkzeugbranche tätig, sie kümmert sich nun um Vertrieb und Marketing. Geschäftsführer Lukas Wagner ist eigentlich ausgebildeter Pilot, drei weitere Mitarbeiter kommen hinzu. Aber für fest aufgeteilte Aufgabenbereiche ist das Unternehmen ohnehin noch zu klein. „Hier packt jeder überall mit an“, sagt Becker.Spezialisiert hat sich das Unternehmen auf die Bereiche Micro Living und Tiny Housing: „Wir haben keinen Platz in den Städten. Man muss sich nur einmal international umsehen, etwa in New York“, so Becker. Die Branche sei im Kommen. Die Geschäfte liefen gut.