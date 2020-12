Diese Regeln gelten von Samstag an in Offenbach

Ausgangsbeschränkung ab 0 Uhr : Diese Regeln gelten von Samstag an in Offenbach

In Offenbach tritt in der Nacht zum Samstag ein Ausgangsverbot in Kraft. Ein Verstoß dagegen kostet schnell 800 Euro. Ein Überblick über die Regeln und Ausnahmen in den Nachtstunden.

Um die hohe Zahl der Corona-Neuinfektionen wieder zu senken, gelten in Offenbach von Samstag Nacht null Uhr an ein Ausgangsverbot in der Zeit von 21 bis 5 Uhr früh und etliche weitere Einschränkungen. Konkret bedeutet das, dass nicht nur Offenbacher von 21 Uhr an nichts mehr auf der Straße zu suchen haben, sondern auch Personen, die nicht in Offenbach leben. Durchgangsverkehr bleibt grundsätzlich erlaubt, aber das Stadtgebiet muss auf direktem Weg durchquert und wieder verlassen werden.

Jochen Remmert Flughafenredakteur und Korrespondent Rhein-Main-Süd. F.A.Z.

Nur triftige Gründe können eine Ausnahme rechtfertigen und eine empfindliche Geldbuße von mindestens 200 Euro verhindern. Die sofort zu entrichtenden Strafen verdoppeln sich bei jeder Wiederholung, also beim dritten Verstoß sind bereits 800 Euro fällig. Und: Es gibt keine Verwarnungen mehr, es wird sofort kassiert, wie die Stadt weiter mitteilt. Zu den Ausnahmen zählen berufliche oder dienstliche Tätigkeiten inklusive ehrenamtlicher Einsätze bei Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst. Besuche bei Ehe- und Lebenspartnern, die in einer anderen Wohnung leben, sowie bei Verwandten in gerader Linie, also Großeltern, Eltern und Kinder rechtfertigen ebenfalls eine Ausnahme. Besuche von Geschwistern, Tanten und Onkel, Nichten und Neffen begründen ausdrücklich keine Ausnahme von der Ausgangssperre.

Anders verhält es sich, wenn Menschen oder Tiere ärztliche Hilfe benötigen, das wiederum sind Gründe, die eine Abweichung rechtfertigen. Das gilt auch, wenn jemand ein Sorge- und Umgangsrechts wahrnimmt oder unterstützungsbedürftige Personen und Minderjährige begleitet. Hunde auszuführen, ist ein triftiger Grund, wer ungünstig wohnt, darf mit seinem Tier auch zu einer Grünfläche fahren und es dort ausführen.

Alle Regeln gelten bis 23. Dezember

Gottesdienste zu besonderen religiösen Anlässen, die Versorgung von Tieren und die Tierseuchenbekämpfung zählen ebenfalls zu den akzeptierten Gründen, vom Verbot abzuweichen. Alkohol zu trinken und die Abgabe von Alkohol zum unmittelbaren Konsum sind im öffentlichen Raum ganztägig verboten. Alle Regeln gelten zunächst bis einschließlich 23. Dezember. Die Offenbacher Stadtpolizei wird gemeinsam mit Landespolizei und Bundespolizei die Einhaltung kontrollieren. Die Stadt empfiehlt dringend, Ausweisdokumente, Bescheinigungen von Arbeitgebern und andere Schriftstücke mit sich zu führen, die begründen, weshalb man die Wohnung verlassen musste.

Wenn man seine Wohnung unverschuldet nicht rechtzeitig bis 21 Uhr erreicht, muss man sich in jedem Fall auf direktem Wege nach Hause begeben. Wer zum Beispiel durch eine Verspätung der Bahn oder durch einen Stau nicht rechtzeitig nach Hause kommt, muss nicht mit einer Strafe rechnen, wenn er den Grund plausibel erklären und nachweisen kann. Das gilt auch für Urlaubsheimkehrer, deren Flug verspätet landet.

Einkaufen ist ausdrücklich nicht als triftiger Grund akzeptiert, nach 21 Uhr unterwegs zu sein. Geschäfte können trotzdem geöffnet bleiben. Es ist in der Sperrzeit auch nicht gestattet, bestelltes Essen in einer Gaststätte abzuholen. Der Lieferdienst ist dagegen zugelassen.