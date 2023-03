Ausbildung zum Tätowierer : Wenn die Haut zur Leinwand wird

Aktualisiert am

Viele Wege führen zum Beruf des Tätowierers. Die wenigsten Künstler haben eine richtige Ausbildung. „Learning by Doing“ ist in der Branche immer noch die Regel.

Ob Anleitungen auf Youtube, Ausrüstung auf E-Bay und Amazon oder eine Ausbildung: Wer heutzutage das Tätowieren erlernen möchte, hat vielfältige Möglichkeiten. Als Astrid Köpfler vor 30 Jahren anfing, war der Zugang zum Beruf um einiges schwieriger. Bis sie im Alter von 23 Jahren ihr Gewerbe anmelden konnte, musste sie einige Hürden überwinden. Als junge Kunstpädagogik-Studentin fragte sie in Studios nach einer Ausbildung und wurde zunächst enttäuscht: „Ich habe eine blöde Abfuhr bekommen.“ Das Tätowieren sei eine Männerdomäne gewesen, man habe sie häufig nicht ernst genommen.

Auch die Arbeitsmaterialien seien nicht einfach zugänglich gewesen, geschweige denn die Informationen dazu. „Meine erste Maschine habe ich aus England bestellt“, sagt Köpfler. Mittlerweile hat die Tätowiererin drei Studios mitgegründet, darunter das „drauf & dran“ in Frankfurt-Sachsenhausen, und sie bildet auch selbst aus. Wer tätowieren wolle, solle eine Lehre in einem Tattoo-Studio machen, rät Köpfler. Nötig sei außerdem ein Sachkundenachweis für Hygiene – in Hessen muss dafür ein vierzigstündiger Kursus absolviert werden.