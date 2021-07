Ehemalige Odenwaldschule : Wohnpark im früheren „Nest von Pädophilen“

Eine Odenwaldidylle wie aus dem Bilderbuch. Eine aber, in der unzähliges Leid geschah. Die unter Denkmalschutz stehenden Häuser der Odenwaldschule, malerisch zusammengedrängt in Ober-Hambach, einem Stadtteil von Heppenheim, waren Tatorte, in denen Unfassbares geschah. Die Schule ist Geschichte. Der Trägerverein hatte 2015 Insolvenz angemeldet, doch das Verfahren ist auch sechs Jahre danach noch nicht abgeschlossen. Derweil werden die Häuser, nun im Besitz eines Mannheimer Investors, im Wohnpark Ober-Hambach, wie das Areal jetzt heißt, an gut betuchte Interessenten vermietet oder verkauft.

2010 wurde, kurz vor dem 100. Geburtstag der vom Reformpädagogen Paul Geheeb gegründeten Schule, der Missbrauch an Hunderten Schülerinnen und vor allem Schülern von den Siebziger- bis in die Neunzigerjahre bekannt. Fünf Jahre später meldete die einstige Eliteschule Insolvenz an.