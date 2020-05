Aktualisiert am

Wetter mitten in Deutschland

Wetter mitten in Deutschland :

Wetter mitten in Deutschland : Auf Regen und örtlichen Bodenfrost folgt wieder die Sonne

Nach dem durchwachsenen Wochenende mit Regen, Wolken und Sonne bleibt es trüb in der Mitte Deutschlands. In der Nacht zum Dienstag gibt es örtlich Bodenfrost, bevor sich die Sonne wieder länger blicken lässt.

Aufschlag: Nicht nur in Frankfurt und seinem Bankenviertel klopfen Regentropfen zu Wochenbeginn an die Scheiben Bild: dpa

Der Blick aus dem Fenster legt die Vermutung nahe, Meteorologen bestätigen sie: Die Menschen in der Mitte Deutschlands müssen mit einem trüben Montag rechnen. Aus den Beneluxstaaten zieht ein Tief Richtung Osten und bringt Wolken mit sich.

Bis zum Nachmittag bleibt es stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. In Nord- und Mittelhessen und östlich davon werden außerdem Regenschauer erwartet. Das gilt auch für die nördlichen Teile von Rheinland-Pfalz und Franken.

Örtlich Bodenfrost zu erwarten

Die Höchsttemperaturen liegen bei 19 Grad, im Bergland sind maximal 13 Grad möglich. In der Nacht zu Dienstag klart es dann auf und die Temperaturen sinken auf 7 bis 2 Grad. In höheren Lagen, vor allem in Nord- und Mittelhessen, kann es auch Bodenfrost geben. Gleiches steht für die Eifel zu erwarten.

Der Dienstag wird laut DWD-Vorhersage heiter bis wolkig. Bei 14 bis 18 Grad weht ein schwacher Wind und es bleibt trocken. Von Am Mittwoch steigen die Temperaturen auf bis zu 20 Grad und es wird sonnig.