Ab Mittwoch 3 G im RMV : Auch Bouffier für Impfpflicht

Auch der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) plädiert nun für die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht. Wenn man die Pandemie in den Griff bekommen wolle, führe daran kein Weg vorbei, sagte er am Dienstag in Wiesbaden. Um nicht in immer neue Wellen hineinzugeraten, müsse man den Impfstatus im Land erhöhen. „Verfassungsrechtlich ist das machbar“, sagte der Unionspolitiker, der sich bereits in den vergangenen Tagen als offen für eine Impfpflicht bezeichnet hatte.

Nötig sei ein Bundesgesetz, für das die Mehrheit der künftigen Ampelkoalition von SPD, FDP und Grünen m Bundestag gebraucht werde. Deren Position kenne er nicht, aber die Diskussion müsse jetzt beginnen und ernsthaft geführt werden. Die Einführung zum 1. Februar, wie sie in Österreich vorgesehen sei, sei ein „sportliches Ziel“, aber erstrebenswert, so Bouffier. Wer gegen die Impfpflicht verstoße, zahle nach den Vorstellungen des Unionspolitikers zunächst ein- oder zweimal ein Bußgeld, ehe man schließlich von bestimmten Bereichen des Lebens ausgeschlossen werden könne.

Bouffier gestand ein, eine Impfpflicht zu Beginn der Pandemie ausgeschlossen zu haben: „Aber damals wussten wir nicht, was wir heute wissen.“ Man müsse in der Lage sein, zuzugeben, dass man sich geirrt habe. Mit seinem Votum schließt der Unionspolitiker sich dem Vorstoß der Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) und Winfried Kretschmann (Die Grünen) an. Sie hatten sich in der F.A.Z. für die Einführung der Impfpflicht ausgesprochen.

Auch der hessische Gesundheitsminister Kai Klose (Grüne) zeigte sich zumindest offen für eine Corona-Impfpflicht. „Ich glaube, dass wir eine Impfpflicht ins Auge fassen müssen“, sagte Klose am Dienstag dem Sender hr-Info. Man habe in diesem Jahr darauf gesetzt, dass der Anteil der Menschen, die sich freiwillig impfen lassen, höher sei als die dann tatsächlich erreichten Zahlen. Mit dem auslaufenden Sommer habe die Nachfrage nach Erst- und Zweitimpfungen dann deutlich nachgelassen, so der Minister. „Wir haben nach wie vor eine relativ große Gruppe von Menschen, die sich gar nicht impfen lassen können, Kinder nämlich, für die es ja bisher keinen zugelassenen Impfstoff gibt. Umso mehr Erwachsene müssen sich impfen lassen“, fügte Klose hinzu. Die Zahlen, die erforderlich wären, um aus der Pandemie herauszukommen, habe man bisher nicht erreichen können. „Deshalb halte ich es für richtig, dass wir uns darüber austauschen, ob wir nicht eine allgemeine Impfpflicht ins Auge fassen“, sagte der Minister.

Zur Frage nach einem möglichen Datum dafür wollte sich Klose nicht äußern. „Ich glaube, dass eine solche Entscheidung auch vernünftig vorbereitet sein sollte, dass man das parlamentarisch bespricht, dass man das mit dem Ethikrat auch noch einmal bespricht, denn eine Impfpflicht ist natürlich ein Stück weit ein Eingriff“, sagte der Minister.

3 G im Nahverkehr des RMV

In Bussen und Bahnen dürfen ab diesem Mittwoch nur noch Geimpfte, Genesene und Getestete (3 G) mitfahren. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) teilte am Dienstag auf seiner Webseite mit, Fahrgäste müssten dann einen Impfausweis, einen Genesenen-Nachweis oder einen negativen Coronatest, der nicht älter als 24 Stunden sein darf, mit sich führen. Ausgenommen von der 3-G-Regelung seien Schülerinnen und Schüler sowie Kinder unter sechs Jahren..

Hintergrund ist das neue Infektionsschutzgesetz, das unter anderem Regeln für 3 G im öffentlichen Nah- und Fernverkehr sowie am Arbeitsplatz enthält. Es tritt an diesem Mittwoch in Kraft, nachdem es am Dienstag im Bundesgesetzblatt veröffentlicht wurde. Die hessischen Verbünde RMV und der Nordhessische Verkehrsverbund (NVV) hatten bereits erklärt, dass sie die Neuregelung per Stichprobe überprüfen werden. Flächendeckend sei dies nicht möglich.

Leichter Anstieg der Hospitalisierungsinzidenz

Die Hospitalisierungsinzidenz ist in der Corona-Pandemie in Hessen am Dienstag wieder leicht gestiegen. Die Zahl der Neuaufnahmen von Covid-19-Erkrankten in Krankenhäusern bezogen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen lag nach Angaben des hessischen Sozialministeriums bei 4,29 nach 4,2 am Vortag. Eine Woche zuvor hatte der Wert allerdings noch bei 4,42 gelegen. Nach Daten des Berliner Robert Koch-Institutes (Stand: 3.12 Uhr) wurden landesweit 1778 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden registriert. 14 Menschen starben im Zusammenhang mit Covid-19. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche, stieg von 236,1 am Vortag auf 240.