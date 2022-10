Untersuchungsausschuss Hanau : Unwürdiges Schauspiel

Aktualisiert am

Erinnerung an die Opfer von Hanau: Ein Künstlerkollektiv schuf das Graffiti unter der Frankfurter Friedensbrücke Bild: dpa

Es waren der Schmerz und die verzweifelte Wut einer Mutter, die durch die sinnlose Tat eines wahnsinnigen Rassisten ihr Kind verlor. Als der Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag vor einem knappen Jahr seine Arbeit zum Attentat von Hanau aufnahm, bezeichnete eine Zeugin den damaligen Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU) als „herzlosen, gefühllosen alten Mann“. Er habe ihr gesagt, dass er in seinem Beruf als Rechtsanwalt schon Schlimmeres erlebt habe, behauptete die Frau.

Ewald Hetrodt Korrespondent der Rhein-Main-Zeitung in Wiesbaden.

Das glaubte ihr kaum jemand, aber keiner der Abgeordneten widersprach. Der Ausschuss sollte jedenfalls in den ersten Sitzungen dazu dienen, den Hinterbliebenen der Opfer die Gelegenheit zu geben, sich ihre Trauer und Verzweiflung in aller Öffentlichkeit von der Seele zu reden. Und sie sollten spüren, dass das Land, in dem sich die monströse Tat ereignete, mit ihnen trauert.