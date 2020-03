Hasskommentare : Nach Beifall im Internet zu Hanauer Anschlag 84 Strafverfahren

Der Absturz in Äthiopien jährt sich, und der Konzern sieht sich neuen Hürden gegenüber. Es geht um die Verkabelung in den Maschinen des Typs 737-Max. Die Flugaufsichtsbehörde fürchtet, dass es zu Kurzschlüssen in den rund 800 bereits produzierten Flugzeugen kommen könnte.