Aktualisiert am

FAZ Plus Artikel

FAZ Plus Artikel

FAZ Plus Artikel

FAZ Plus Artikel Oberbürgermeister Gerich :

FAZ Plus Artikel Oberbürgermeister Gerich : Ein Kümmerer mit Draht zum Bürger

Volksnah bis zum Schluss: Sven Gerich (rechts) feuert die Rhine River Rhinos, die Wiesbadener Rollstuhl-Basketballer, in einer Partie gegen Köln an. Bild: Picture-Alliance

Was bleibt von Sven Gerich? Am Montag räumt der Sozialdemokrat sein Büro im Wiesbadener Rathaus. In der Bilanz seiner Amtszeit wird deutlich, dass er trotz großer Kritik gut bei den Bürgern ankam.