Hessen hat ein gut gehütetes Geheimnis. Und das hat mit den entschärften Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg zu tun. Irgendwo, in einem unterirdischen Bunker mit meterdicken Mauern, lagern sie. Dutzendweise. Je gefährlicher die Blindgänger sind, je mehr Sprengstoff sie enthalten, umso sicherer unter der Erde werden sie verwahrt. In den oberen Stockwerken sind die kleineren Bomben sowie Munitionsreste und Minen deponiert. Weiter unten befinden sich die großen Luftminen, Spreng- und Splitterbomben. Bis zu 500 Kilogramm schwere Sprengkörper. Ihre Zünder sind ausgebaut oder untauglich gemacht, aber der Sprengstoff ist noch vorhanden. Wer wissen möchte, wo dieses Zwischenlager liegt, erntet von Alexander Majunke nur ein kleines Lächeln. Der Leiter des Kampfmittelräumdienstes im Darmstädter Regierungspräsidium sagt dann genau einen Satz: „Das kann ich Ihnen leider nicht sagen.“

Je mehr in Hessen gebaut wird, desto mehr Blindgänger werden gefunden. Erst vor Kurzem wurde in Frankfurt eine 250-Kilogramm-Bombe entschärft und in den Tagen zuvor in Hanau eine 50-Kilogramm-Weltkriegsbombe. Schon im März waren dort zwei Fliegerbomben gefunden worden. Eine konnten die Entschärfer unschädlich machen, die andere musste kontrolliert gesprengt werden. 17.000 Hanauer hatten ihre Wohnungen aus Sicherheitsgründen verlassen müssen. Wenn eine Bombe entschärft wird, gibt es keine Gewissheit, dass das reibungslos über die Bühne geht. Für Majunke und sein Team gehören Entschärfungen und Sprengungen fast schon zum wöchentlichen Geschäft.