Dannenröder Forst : Mehrere Autobahnen wegen Umweltaktivisten gesperrt

Umweltaktivisten haben mit Protesten gegen Rodungen im Dannenröder Forst den Verkehr auf der A 7 in Nordhessen erlahmen lassen. Sie wollen den Ausbau der A 49 verhindern. Auch nahe Jena und in Gießen gab es eine solche Aktion.

Wegen einer Protestaktion von Umweltaktivisten gegen den Ausbau der Autobahn 49 ist am Freitagmorgen die Autobahn 7 bei Kassel komplett gesperrt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, entrollten die Aktivisten Plakate, zwei von ihnen seilten sich demnach ab. Zudem gab es eine Abseilaktion in Gießen über der Autobahn 485. Auch in Jena haben sich am Freitagmorgen zwei Umweltaktivisten von einer Brücke über der Autobahn 4 abgeseilt. Die Autobahn wurde gen Chemnitz gesperrt.

Nach Angaben der Gießener Polizei entrollten nahe der Abfahrt Grünberger Straße mehrere Banner. „Als die ersten Streifen dort eintrafen, hatten sich zwei Personen auf der Fahrbahn Richtung Norden und eine Person Richtung Süden abgeseilt. Vier Personen, die die Handlungen dort unterstützten, wurden festgenommen“, meldet die Polizei. Die A 485 sei gesperrt worden.

Mittelhessens Polizeipräsident Bernd Paul hat sich gegen einen Rodungsstopp im Dannenröder Forst ausgesprochen. Unter anderem die evangelische Kirche hatte einen Stopp an den Adventssonntagen gefordert. Auf die Idee jetzt die Rodungen anzuhalten, um zur Besinnung zu kommen, würde er nicht kommen, sagte Paul dem hessischen Privatsender Hit Radio FFH. Damit werde der Einsatz nur noch weiter verlängert.

Er wollte „mit der gebotenen Gründlichkeit und Sicherheit die Rodungen abschließen“, damit die Einsatzkräfte noch vor Weihnachten zurück zu ihren Familien können. Auf Twitter berichtet die Polizei Mittelhessen über den Fortgang des Einsatzes. Demnach haben Beamte am Vormittag eine Person samt Baumhaus auf den Boden geholt. „Millimeterarbeit mit dem Bagger“, heißt es in einem Tweet.

Befürworter erhoffen sich Erleichterungen

In dem Waldstück nahe Homberg/Ohm im Vogelsbergkreis sollen auf einer Fläche von 27 Hektar Bäume für den Weiterbau der A 49 gerodet werden, die Arbeiten laufen bereits. Umwelt- und Klimaschützer protestieren, weil sie das Projekt angesichts der Klimakrise für verfehlt halten. Es gab bereits mehrere Blockade- und Abseilaktionen an Autobahnen.

Befürworter versprechen sich von dem Weiterbau der A 49 weniger Verkehrs- und Lärmbelastung in den Dörfern und eine bessere Anbindung ans Straßennetz.