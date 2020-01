Gegen wildes Müllabladen : 200 Euro je „Tretmine“, 75 Euro für eine Zigarettenkippe

Die achtlos weggeworfene Zigarettenkippe, der ausgediente Pappbecher auf dem Pflaster oder die nicht beseitigte Hinterlassenschaft eines Hundes: In kaum einer anderen Stadt in Deutschland kann dergleichen die Bürger so teuer zu stehen kommen wie in Hanau. Um für mehr Sauberkeit auf Straßen und Plätzen, Grünanlagen und Spielplätzen zu sorgen, erhöht die Stadt die Strafgebühren für Verstöße gegen die Abfallsatzung sowie die Gefahrenabwehrverordnung.

Nach Aussage von Stadtrat und Ordnungsdezernent Thomas Morlock (FDP) werden die Bußgelder um 30 Prozent bis 125 Prozent angehoben. Von diesem Schritt erhofft sich die Stadtverwaltung einen Abschreckungseffekt. Damit die Umweltsünder unter den Bürgern merken, dass es nicht bei der Ankündigung bleibt, will die Stadt zugleich die Kontrollen durch die Zivilstreifen der Stadtpolizei verstärken.

75 Euro statt 35 Euro

Die neuen Richtlinien zur Bemessung von Bußgeldern liegen Morlock zufolge am oberen Rand vergleichbarer Städte. Für eine weggeworfene Zigarettenkippe wird in Hanau jetzt ein Bußgeld von 75 Euro fällig, bisher waren es 35 Euro. In Wiesbaden kostet dieser Verstoß nach städtischen Angaben 50 Euro und in Kassel bis zu 55 Euro. Kein Pardon gibt es, wenn jemand auf einem Spielplatz in Hanau gegen das absolute Rauch- und Alkoholverbot verstößt. Wer erwischt wird, zahlt mindestens 150 Euro, doppelt so viel wie bisher. Teuer zu stehen kommt es auch einen Hundebesitzer, wenn sein Tier seine Notdurft auf einem Spielplatz verrichtet. Die sogenannte Tretmine schlägt mit 200 Euro zu Buche, auch das ist glatt das Doppelte des bisherigen Betrags.

Etwas billiger ist das gleiche Vergehen im öffentlichen Straßenraum, aber mit einer Strafe von 120 Euro auch noch ziemlich teuer. 75 Euro waren dafür bisher zu zahlen. Das Wegwerfen von Taschentüchern oder anderen Kleinabfällen kostet künftig mindestens 45 Euro statt wie bisher 20 Euro. Stärkerer Schmutz oder Hinterlassenschaften, die wie Kaugummis schwer zu entfernen sind, werden nicht mehr mit 35 Euro, sondern mit mindestens 75 Euro Bußgeld belegt.

Dabei handelt es sich um Richtwerte, heißt es aus dem Rathaus. Die tatsächlich verhängte Strafe kann nach den Vorgaben der Hanauer Abfallsatzung allerdings bis zu 1000 Euro kosten. Handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit gemäß der Gefahrenabwehrverordnung, können sogar bis zu 5000 Euro fällig werden.

Mit der Initiative will die Stadt nach dem grundlegenden Stadtumbau, der in weiten Teilen auch mit einem neuen Straßenpflaster verbunden war, zwei Ziele erreichen. Die Innenstadt wie andere Gebiete der Stadt sollen durch weniger Müll in einem besseren Licht erscheinen. Zweitens stärkt die Stadt das subjektive Sicherheitsgefühl von Bürgern, wie Ordnungsdezernent Morlock meint. Auf Plätzen, die durch herumliegenden Müll verwahrlost wirkten, mache sich schnell ein unbehagliches Gefühl breit, erläutert er die Beweggründe. Entsprechende Bürgerbeschwerden gebe es immer wieder, hebt er hervor.

100.000 Extrakosten

Nicht zu vergessen seien die Kosten, die eine zusätzliche Reinigung für die Allgemeinheit bedeuteten. Rund 130 Tonnen wild abgelagerten Mülls im Stadtgebiet aufsammeln und ordnungsgemäß wegschaffen zu lassen, koste 100.000 Euro. Alle Bürger müssten das über die Müllgebühren mitbezahlen.

Größeren Müll auf der Straße oder in Anlagen zu entsorgen ist für die Hanauer weder schwierig noch teuer. Auf dem städtischen Bauhof wird seit dem Jahr 2018 jeweils samstags und im Sommer auch mittwochs Sperrmüll unentgeltlich entgegengenommen. Außerdem kann jeder Haushalt drei Mal im Jahr seinen Sperrmüll gratis abholen lassen.