Wie in einer Großfamilie vor 3800 Jahren geheiratet wurde

Erbgut analysiert : Wie in einer Großfamilie vor 3800 Jahren geheiratet wurde

Der erstgeborene Sohn hatte einen hohen sozialen Status, eingeheiratete Frauen waren zugezogen und sorgten so für genetische Vielfalt: Das sind zwei Erkenntnisse, die Mainzer Forscher bei der Untersuchung des Erbguts einer Großfamilie gewonnen haben, die vor 3800 Jahren lebte. Die Paläoan­thropologen um Jens Blöcher und Joachim Burger haben mit Archäologen aus Frankfurt und Jekaterinburg eine Grabstätte in der südlichen Uralregion untersucht. Dort waren sechs Brüder sowie ihre Frauen, Kinder und Enkel beigesetzt worden.

Sascha Zoske Blattmacher in der Rhein-Main-Zeitung. Folgen Ich folge

Analysiert wurde Erbmaterial von 32 Personen, 80 Prozent von ihnen waren blutsverwandt. Der vermutlich älteste Bruder hatte acht Kinder mit zwei Frauen, wobei eine Frau aus den ostasiatischen Steppengebieten stammte. Die anderen Brüder lebten wohl monogam und hatten deutlich weniger Kinder. Blöcher nimmt an, dass der Erstgeborene einen höheren sozialen Status und dadurch bessere Reproduktionschancen hatte: „Wir kennen dieses Recht des männlichen Erstgeborenen zum Beispiel aus dem Alten Testament, aber auch aus historischen Zeiten in Europa.“

Dass die Brüder Frauen von auswärts geheiratet hatten, entspricht laut Burger ebenfalls einem bekannten Muster: „Während ein Geschlecht lokal bleibt und die Kontinuität der Stammeslinie und des Besitzstandes sichert, heiratet das andere Geschlecht von außen ein, um Verwandtenehen und Inzucht zu verhindern.“

In der Bronzezeit lebten die Menschen im Süden des Urals als Hirten, die Metall verarbeiten konnten, aber kaum Ackerbau trieben. Ihr Leben muss hart gewesen sein, denn den Gesundheitszustand der Großfamilie beschreiben die Forscher als sehr schlecht. Die durchschnittliche Lebenserwartung der Frauen schätzt Blöcher auf 28 Jahre, die der Männer auf 36 Jahre. Die letzten Toten, die in dem Grabhügel bestattet wurden, waren Säuglinge und Kleinkinder. Möglicherweise, so die Anthropologen, sei die Familie durch Krankheiten dezimiert worden, und die Überlebenden seien weggezogen.