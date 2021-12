2-G-plus : Der komplizierte Nachweis der Booster-Impfung

Besuch im Restaurant in Mainz. Der Wirt nimmt die Kontrollen der geltenden Corona-Regelen ernst, scannt den QR-Code der Cov-Pass-App, die einer der gängigen digitalen Speicherorte für das digitale Impfzertifikat ist, stellt einen gültigen Impfstatus fest, und dann will er den Nachweis für die Auffrischungsimpfung sehen. Die ist nötig, um sich bei der derzeit gültigen 2-G-plus-Regel in Rheinland-Pfalz, aber auch in Nordrhein-Westfalen oder Baden-Württemberg von der Pflicht zum Nachweis eines zusätzlich vorgeschriebenen gültigen negativen Tests beispielsweise in Kölner oder Stuttgarter Gaststätten zu befreien.

Der Wunsch des Gastronomen ist eigentlich gegen den Geist der Kontroll-App, weil Cov-Pass dringend empfiehlt, lediglich das Scannen des QR-Codes zu gestatten. „Zeigen Sie diese sensiblen Daten nicht in Gaststätten, bei Veranstaltungen oder in ähnlichen Situationen vor. Lassen Sie Ihren QR-Code immer mit der Cov-Pass-Check-App prüfen“, teilt die App mit. Nur mit dem eingehenderen Blick ins Smartphone und die dort hinterlegten Impfzertifikate und manche eigentlich persönliche Information aber lässt sich die Auffrischungsimpfung für den Kontrolleur erschließen. „Der Nachweis der Boosterung muss derzeit analog erbracht werden“, bestätigt das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium. Also entweder mit dem Blick in die tieferen Ebenen der App oder auf die einzelnen Aufkleber im gelben Impfausweis.

Das Problem liegt in der Entstehungsgeschichte der App begründet: Cov-Pass-Check ist wie Cov-Pass eine Entwicklung im Auftrag des Robert-Koch-Instituts. Mit dieser Anwendung können QR-Codes datenschutzrechtlich einwandfrei und schnell überprüft werden. Das aktuelle Problem ist indes in einem Bundesland wie Rheinland-Pfalz, dass sie gar nicht prüfen kann, was gerade verlangt wird. Informationen über bereits erfolgte Booster-Impfungen gibt der Code nicht an. Wer zuerst mit dem Produkt aus dem Hause Johnson & Johnson geimpft wurde, muss sich zudem auf komplizierte Diskussionen einstellen: Wenn die Impfung weniger als 14 Tage her ist, weist das Zertifikat keine gültige Impfung aus, obwohl die Auffrischungsimpfung nach Stand der Regeln vom ersten Tag an als Booster gelten soll.

Entwickler arbeiten an Anpassung

Wenn das Zertifikat schließlich nach Ablauf der Frist gültig ist, werden wahrheitsgemäß zwei von zwei Impfungen (2/2) ausgewiesen. Das ist gemeinhin der Hinweis auf ein vollständige Impfung ohne Booster, nur für Johnson-&-Johnson-Kunden ist es das Zeichen, dass bereits eine Booster-Impfung empfangen worden ist. „Das allerdings sollte allgemein bekannt sein, dass es den Sonderfall Johnson & Johnson gibt“, teilt das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium mit. In der Realität stößt die Variante freilich immer wieder auf Staunen und Skepsis.

Der Grund für das Defizit: Die App wurde zu einer Zeit angelegt, als die Notwendigkeit von Booster-Impfungen noch nicht diskutiert war. Die Anforderung an die App war also lediglich, den Status eines Genesenen oder vollständig Geimpften, gleich ob mit einem der Präparate, die zweifach gespritzt werden mussten oder mit Johnson & Johnson nur einfach, anzuzeigen. Aus datenschutzrechtlichen Gründen darf der QR-Code beispielsweise auch nicht anzeigen, ob der Ausweisinhaber genesen ist und somit bereits infiziert war.

Analoge Bändchen hilfreich

Der aktuelle Zustand könnte noch einige Tage andauern. Cov-Pass arbeitet an einer Lösung mit dem Ziel, dass die App das Johnson-&-Johnson-Problem erkennt und zwischen einer Zweitimpfung und einer Auffrischungsimpfung unterscheiden kann. Die Politik hat das Defizit in der vergangenen Woche bei der Entscheidung, den bundesweit derzeit rund 15 Millionen Geboosterten die Testpflicht zu erlassen, in Kauf genommen, um den Anreiz für die Auffrischungsimpfung zu vergrößern.

In der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz setzt man indes gerade in den Adventswochen mit großem Publikumsverkehr in den Einkaufsstraßen und auch gastronomischen Betrieben auf das durch die Betreiber des Weihnachtsmarktes initiierte Bändchensystem, sehr analog, aber bislang offenbar auch sehr hilfreich. Wer einmal seinen 2-G-plus-Nachweis erbracht hat, kann mit dem Bändchen in der Innenstadt an jenem Tag auch andernorts seinen Status nachweisen.

Eine technisch saubere Lösung erwartet das Gesundheitsministerium spätestens dann, wenn die neue Bundesregierung festlegt, wie lange welcher Impfstatus gültig ist, wann also beispielsweise die Auffrischungsimpfung verpflichtend ist für den Status als vollständig Geimpfter. „Von dieser Regelung ist abhängig, dass die QR-Codes rechtssicher anzeigen können, welche Berechtigung man in möglichen Szenarien von 2 G über 2-G-plus bis 3 G hat“, lässt das Gesundheitsministerium wissen.