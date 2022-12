Junger Frau läuft Zeit davon : „Mama, ich will nicht sterben“

Layla kann nicht mehr laufen. Sie kann auch nicht mehr sprechen. Jedes Geräusch und jeder fremde Geruch lösen Höllenqualen bei der 25 Jahre alten Frau aus, die ihr Zimmer nur noch im Rollstuhl verlässt, wenn sie auf die Toilette muss. Sie hat ununterbrochen Schmerzen und kann Nahrung nur in flüssiger Form zu sich nehmen. Der dramatische Gesundheitszustand der jungen Frau verschlechtert sich mit jedem Tag, während ihre Mutter einen verzweifelten Kampf gegen Bürokratie und Empathielosigkeit des deutschen Gesundheitssystems führt, um das Leben ihres Kindes zu retten. Jetzt sind es die Wiesbadener, die ihr neue Hoffnung geben. Laylas Mutter sammelt Geld für eine Blutwäsche, die sie selbst nicht bezahlen kann. Ob diese experimentelle Behandlung hilft, kann sie nicht mit Gewissheit sagen. Aber sie hat nichts zu verlieren, denn bislang gibt es keine Therapie gegen das Leiden ihrer Tochter.

Es ist ein trüber Mittag im Nerotal. Sanja Bauer sitzt in ihrem Friseursalon und sucht nach den richtigen Worten, um zu beschreiben, was ihrer Tochter widerfährt. „Es begann 2020 mit Herzrasen, und dann war sie fünf oder sechs Mal in der Notaufnahme. Dort wurde aber nie etwas festgestellt“, schildert sie die Anfänge eines Martyriums. In einer Wiesbadener Klinik diagnostizierten die Ärzte eine sogenannte inadäquate Sinustachykardie (nicht zu erklärendes Herzrasen bei geringer Aktivität) und verschrieben ihr ein Medikament. „Das hat gut funktioniert“, erinnert sich die 59 Jahre alte Friseurmeisterin, aber dann verschlechterte sich der Gesundheitszustand ihrer Tochter wieder. Als schließlich noch Schwindel hinzukam, erlebte die Mutter auf der Suche nach Hilfe mit ihrer Tochter eine wahre Odyssee.

„Es wusste keiner, was sie hat“, erinnert sich Sanja Bauer. Im Frühjahr 2021 konnte die junge Frau nur noch mit einem Rollator laufen. Mehr Ärzte und noch mehr Diagnosen waren die Folge. „Es hieß dann, dass es die Psyche sei“, sagt die Mutter. Während sie erzählt, ringt sie mit den Händen. „Wir haben alles Mögliche gemacht: Hypnose, Akupunktur und viele andere Dinge, es hat aber nichts gebracht.“ Im Sommer 2021 hat sie sich dann einen Rollstuhl für ihre Tochter besorgt.

Bittere Diagnose

Im Frühjahr dieses Jahres wurde Layla Bauer in der Helios DKD in Wiesbaden mehrere Tage lang untersucht, und die Familie erhielt eine bittere Diagnose. „Der Neurologe hat festgestellt, dass sie einerseits Pots hat, und dazu kam ME/CFS“, sagt Sanja Bauer, etwas leiser ergänzt sie: „Der Arzt hat gesagt, dass es ihm sehr leidtut, aber es gebe keine Therapiemöglichkeit.“ Pots ist die Abkürzung für posturales Tachykardiesyndrom; die Patienten leiden beim Aufrichten an einem erhöhten Puls, Benommenheit und Schwindel. Die Ursache ist unbekannt, hängt aber wohl mit dem zentralen Nervensystem zusammen. ME/CFS ist eine schwere neuroimmunologische Krankheit, die oft zu einem hohen Grad an körperlicher Behinderung führt. Ein Viertel der Patienten kann das Haus nicht mehr verlassen und viele sind bettlägerig, teilt die Deutsche Gesellschaft für ME/CFS auf ihrer Internetseite mit. Demnach sind in Deutschland etwa 250.000 Menschen betroffen, darunter 40.000 Kinder. Die Krankheit ist kaum erforscht, und nicht selten dauert es Jahre, bis sie diagnostiziert wird.

Anfang Oktober dieses Jahres kam der nächste Schlag: Die junge Frau konnte nicht mehr aus dem Bett. „Ich habe am Anfang gar nicht begriffen, dass das von einem auf den anderen Tag geschehen kann“, erinnert sich ihre Mutter. „Sie hat dann gesagt: Mama, ich habe das Gefühl, ich sterbe. Alles ist so laut und riecht so furchtbar. Der Schwindel ist so stark, ich kann mich nicht mehr aufsetzen.“ Layla Bauer hat mittlerweile Pflegestufe 4.