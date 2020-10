Frankfurt passt Sperrstunde an Offenbach an

Inzidenz deutlich über 50 : Frankfurt passt Sperrstunde an Offenbach an

Mit Blick auf entsprechende Regelungen in Offenbach und Berlin und wohl angesichts der Proteste von Gastwirten verschiebt die Stadt Frankfurt die von Freitag an geltende Sperrstunde von 22 auf 23 Uhr; die Lokale können wieder um 6 Uhr morgens öffnen.

„Einheitliche Regeln schaffen Akzeptanz und Vertrauen“, sagte Oberbürgermeister Peter Feldmann nach der Sitzung. „Die Bürgerinnen und Bürger erwarten zu Recht, dass es keinen regionalen Flickenteppich aus Corona-Regeln gibt. Frankfurt und Offenbach gehen fließend ineinander über. Hier 22 Uhr, dort 23 Uhr, das hätte keiner verstanden.“

Die Maßnahme wird grundsätzlich mit der hohen Zahl von Infektionen mit dem Coronavirus begründet. Der Inzidenzwert ist nun auch in Frankfurt über 50 gestiegen. Gesundheitsdezernt Stefan Majer bestätigte auf Nachfrage einen Wert von 59, mit dem die Stadt derzeit kalkuliert, nachdem die offiziellen Angaben des Robert-Koch-Instituts am Morgen mit allerdings etwas veralteten Daten noch unter 50 lag. In Offenbach, das bereits gestern über der Grenze für die „Eskalationsstufe Rot“ lag, ist der Wert nach Angaben der dortigen Gesundheitsdezernentin Sabine Groß auf 68 gestiegen. Von der „Eskalationsstufe Rot“ an gelten einschneidende Maßnahmen.

Jahrmarkt öffnet Freitag

Auch für „Herbst in der Stadt“, einen Jahrmarkt mit 40 großzügig und mit Abstand auf mehrere Plätzen der Innenstadt verteilten Buden und Fahrgeschäften, liegt nun eine Lösung auf dem Tisch. Das Hygienekonzept wurde nachjustiert aufgrund der neuen Entwicklungen, Eröffnung mit dem Oberbürgermeister ist jetzt am Freitag um 12 Uhr statt bereits am Donnerstag. Aufgrund der neuen Entwicklungen hatte die Verwaltung einen gemeinsamen Rundgang mit den Schaustellern für Donnerstag angesetzt und anschließend grünes Licht gegeben für die bis zum 7. November geplante Veranstaltung.

Nachdem zuvor nur eine Maskenpflicht beim Anstehen vorgesehen war, gilt nun generell die Vorgabe, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. Ausgenommen sind nur Kinder unter sechs Jahren, eine Kernzielgruppe des Rummels. Zudem werden die Verzehrbereiche strenger abgezäunt und Daten nach Ausfüllen eines Formulars beim Betreten des Geländes ein zweites Mal erfasst erfasst.

„Das sind zusätzliche Herausforderungen, aber wir kommen damit zurecht und sind dankbar, dass wir endlich wieder arbeiten können“, sagte Thomas Roie, Vorsitzender des Schaustellerverbands Frankfurt und Rhein-Main. „Wir sehen uns nicht als Risikofaktor, da wir draußen tätig sind an der frischen Luft.“ Die Schausteller blieben zudem im ständigen Austausch mit dem Ordnungsamt.

„Gründlichkeit vor Schnelligkeit, das ist in der Corona-Pandemie zentral“, sagt Oberbürgermeister Feldmann. „Ich will, dass Eltern ein gutes Gefühl haben, wenn sie mit ihren Kindern über den Markt schlendern oder sie eine Runde auf dem Karussell drehen lassen.“

Die Stadt gab zudem bekannt, an welchen Orten im Detail das Alkoholverbot sowie die Pflicht zum Tragen der Mund-Nase-Bedeckung gelten soll. Auf nahezu allen belebten Plätzen darf kein Alkohol mehr in der Öffentlichkeit getrunken, die großen Einkaufsstraßen dürfen nur noch mit Maske betreten werden. Für Einkaufszentren gilt die Anordnung ohnehin. (Details im Kasten im Anhang des Textes)

„Mich besorgt sehr, dass wir nach längerer Zeit wieder ein Infektionsgeschehen in einem Alten-und Pflegeheim mit acht infizierten Bewohnerinnen und Bewohnern haben“, sagte Gesundheitsdezernent Stefan Majer. „Dies zeigt leider, wie nah das Infektionsgeschehen in der Allgemeinbevölkerung an besonders gefährdete Personen mit einem Risiko für einen sehr schweren Verlauf ist. Zusätzlich besorgniserregend ist der steigende Anteil an positiven Testergebnissen. All dies zeigt uns, wie wichtig es ist, nicht nur zu appellieren, sondern mit regional abgestimmten, strengen Maßnahmen eine dringend erforderliche Trendwende herbei zu führen.“ An die Wirte gewandt, die Klagen angekündigt haben gegen die Sperrstunde, sagte Majer: „Ich erhoffe mir, dass diejenigen, die jetzt so stark protestieren, ebenso vehement gegen schwarze Schafe in ihren eigenen Reihen vorgehen. Wir können nur gemeinsam Erfolg haben.“

Corona-Test für Touristen aus Offenbach

Bürger aus Offenbach und vier weiteren deutschen Städten müssen nach derzeitigem Stand einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen, wenn sie von Freitag an als Touristen in Schleswig-Holstein übernachten wollen. Neben Offenbach sind Bremen sowie die nordrhein-westfälischen Städte Hamm, Remscheid und Solingen betroffen, wie aus der Homepage der Landesregierung hervorgeht. Entscheidend ist der Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage. Die genannten Städte hätten die Zahl erreicht oder lägen nahe daran, schreibt die Landesregierung.

Wer von diesem Freitag an als Tourist aus solchen Gebieten in den Norden kommen will, muss bei Ankunft in einem Hotel oder einer Ferienwohnung einen maximal 48 Stunden alten negativen Corona-Test vorlegen. Ausgenommen davon sind Familienbesuche und Pendelverkehre zu beruflichen Zwecken. Diese Entscheidung hatte die Landesregierung am Mittwoch verkündet. Die bisherige generelle 14-tägige Quarantänepflicht entfällt.

Neben den beiden Großstädten ist im Rhein-Main-Gebiet auch die Entwicklung im Kreis Groß-Gerau kritisch. Dort betrug der Inzidenzwert laut RKI 38,6, ab 35 gilt „Eskalationsstufe 3“ und die Verwaltung ist angewiesen, Maßnahmen zu ergreifen.

In ganz Hessen ist nach 307 neuen Meldungen der Wert derweil von 22 auf 23 gestiegen. Hessen liegt damit weiter an fünfter Stelle im Vergleich der 16 Bundesländer. Der Durchschnittswert in der Republik liegt bei 20,2. Gemeldete Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gab es kein, die Zahl der seit Beginn der Pandemie Verstorbenen stagniert bei 556.