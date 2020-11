2111 bestätigte Infektionen : Neuer Rekord bei Corona-Fällen in Hessen

Die Zahl der Corona-Infizierten in Hessen steigt weiter an. Das Robert-Koch-Institut meldet am Samstag 2111 neue Covid-Fälle. Das sind 200 mehr als der bisher bestätigte Höchswert.

In Hessen sind so viele Corona-Neuinfektionen bestätigt worden wie nie zuvor. Das Robert-Koch-Institut meldet am Samstag 2111 neue Covid-19-Infektionen. Somit steigen die Zahlen um 200, das sind mehr als der bisherige Höchstwert und neun Prozent im Bund. Hessen jedoch stellt nur gut acht Prozent der Bevölkerung. Seit März wurden 51.438 hessische Fälle registriert.

Bis zum 1. Oktober waren nur gut 19.000 Corona-Infektionen bekannt. Seit Oktober jedoch nahmen die Todesfälle in Verbindung mit der Pandemie von 551 auf 741 zu. Gleichzeitig steigt auch die Zahl der Genesenen: Rund 900 mehr als am Mittwoch weist das RKI nun auf. Das ist der bisher höchste Tageswert.

Etwa 30.600 Menschen im zentral gelegenen Bundesland haben ihre Infektion demnach hinter sich. 20.100 Infektionen gelten jedoch noch als nicht auskuriert. Der Auftrieb der Genesenen dürfte an der zuvor starken Zunahme von Neuinfektionen liegen. Denn eine Infektion gilt gemeinhin nach zwei Wochen als ausgestanden. Wer dann nicht ärztlich behandelt wird, gilt als genesen. Wobei das RKI diese Zahl nur schätzt.

Zahl der Infizierten in Krankenhäusern steigt

Krankenhäuser in Hessen betreuen deutlich mehr Corona-Infizierte als vor einer Woche. Bis zum vergangenen Mittwoch wurden 1360 Covid-19-Patienten in Kliniken betreut, das ist eine Zunahme von 40 Prozent. Sogar um mehr als Hälfte ist die Zahl der Personen gestiegen, die als beatmungs- und intensivüberwachungspflichtig gilt. Das Ministerium spricht von 245 Menschen. Damit betreuen Intensivstationen 56 Prozent mehr Corona-Kranke als vor sieben Tagen. Die Zahlen werden wöchentlich aktualisiert. Ob für alle Beatmungsbetten auch genügend geschultes Personal da ist, sagt das Ministerium nicht.

Das hessische Sozialministerium veröffentlicht täglich eine Übersicht der Corona-Entwicklung, aufgeschlüsselt nach Kreisen und kreisfreien Städten. Es bezieht sich dabei auf Zahlen des RKI. In den ersten Wochen der Pandemie berücksichtigte es auch Daten des Hessischen Landesprüfungs- und Untersuchungsamts im Gesundheitswesen beim Regierungspräsidium Gießen, dem die Gesundheitsämter die jeweils neuen Fälle melden müssen. Um Einheitlichkeit herzustellen, nimmt das Ministerium nun nur noch die RKI-Angaben.

Aus Frankfurter Sicht ist grundsätzlich wichtig: Die am Flughafen genommenen positiven Tests werden nicht der Stadt zugeordnet. Vielmehr schlagen sie sich nach Angaben des Sozialministeriums in der Statistik des Gesundheitsamts nieder, das für den jeweiligen Reiserückkehrer zuständig ist. Das kann das Frankfurter Amt sein oder ein anderes in Hessen, aber eben auch eine Behörde in einem anderen Bundesland.