Nach Jobverlust wegen Corona : Hessen unterstützt 1975 Studenten in Finanznot

Hessen unterstützt 1975 Studenten in Finanznot

Hilfe für Studierende, die in der Pandemie ihren Job verloren haben: Mit insgesamt 395.000 Euro unterstützt die hessische Landesregierung Studenten in Geldnot. Ein Viertel der Anträge wurde abgelehnt.

Fast 2000 Studenten in Hessen haben eine Finanzspritze des Landes aus dem Corona-Nothilfefonds des Landes für Hochschüler bekommen. Das geht aus der Antwort des Wissenschaftsministeriums in Wiesbaden auf eine Kleine Anfrage der SPD-Fraktion hervor. Mit den Mitteln aus einem Topf von insgesamt 395.000 Euro solle Studenten in Geldnot angesichts wegbrechender Jobs kurzfristig und bis zu einem Bundesprogramm geholfen werden, heißt es darin weiter. Die Empfänger konnten einen einmaligen Zuschuss von bis zu 200 Euro erhalten. Zurückzahlen müssen sie das Geld nicht.

„Die Tatsache, dass die einzelnen Fonds bei den Studentenwerken bereits nach wenigen Stunden überzeichnet waren, zeigte, wie groß die finanzielle Not bei den Studierenden ist“, so Wissenschaftsministerin Angela Dorn (Grüne). Da die Bafög-Unterstützung nicht allen Studierenden offen stehe, könnten Hochschüler durch wegfallende Einkommen in Existenznot geraten. Das betreffe insbesondere Studenten jenseits der Regelstudienzeit, im Zweitstudium oder aus dem Ausland. Die Nothilfen wurden demnach 1975 Studierenden ausgezahlt, davon waren 656 ausländische Hochschüler.

Von den insgesamt 2624 eingegangenen Anträgen seien 649 abgelehnt worden, meistens wegen Unvollständigkeit, teilte ein Ministeriumssprecher mit. Ein Teil sei abgelehnt worden, weil die Mittel bereits verausgabt gewesen seien. „Das Programm war ausdrücklich als erste Soforthilfe gekennzeichnet, bis der Bund, dessen Aufgabe die Studienfinanzierung eigentlich ist, ein Programm vorlegt“, teilte der Sprecher weiter mit.

Der Bund hatte ein Corona-Hilfsprogramm für Studenten in Finanznot mit einem Volumen von insgesamt 100 Millionen Euro aufgelegt. Zudem gibt es die Möglichkeit von Studienkrediten. Kritiker halten die Unterstützung in dieser Form für nicht ausreichend.