Bessere Lage in den Kliniken : 14 von 26 hessischen Kreisen sind Hotspot

Während die Sieben-Tage-Inzidenz in Hessen weiter steigt, entspannt sich die Lage in den Kliniken. Die Hospitalisierungsinzidenz lag nach Angaben des Sozialministeriums am Samstag bei 2,62. Vor einer Woche hatte die Zahl noch bei 3,45 gelegen. Dieser wichtige Wert zur Einschätzung der Pandemie-Lage gibt an, wie viele Covid-19-Patienten pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen neu in Kliniken aufgenommen wurden.

Auch die Lage auf den Intensivstationen ist stabil mit leicht fallender Tendenz. Am Samstag lagen auf den Intensivstationen hessischer Krankenhäuser laut Deutscher Interdisziplinärer Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) 203 erwachsene Patienten mit einer bestätigten Covid-19-Infektion. Am Freitag waren es drei mehr gewesen. 116 von ihnen wurden beatmet, auch das waren drei weniger als am Vortag.

14 von 26 Kreisen sind Hotspot

Die Inzidenz indes steigt permanent: Die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen lag nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) am Samstag bei 579,5 nach 522,1 am Vortag.

14 von 26 Kreisen oder kreisfreien Städten fallen inzwischen unter die Hotspot-Regelungen, die exakten Werte sind dem Dashboard des RKI zu entnehmen: Wo die Inzidenz mehrere Tage in Folge über 350 liegt, gelten strengere Regeln. Ab Sonntag fallen laut Sozialministerium mit dem Landkreis Gießen und dem Main-Taunus-Kreis zwei weitere Kreise unter die Hotspot-Regelung.

Den höchsten Wert in Hessen weist weiter Frankfurt auf mit nunmehr 939 am Samstag. Damit ist Frankfurt die Kommune mit dem siebthöchsten Wert Deutschlands. Andere Kommunen aus dem Rhein-Main-Gebiet liegen freilich nicht deutlich dahinter. Wiesbaden weist 755 aus, der Hochtaunuskreis 752. Doie rheinland-pfälzische Landeshauptstadt Mainz liegt linksrheinisch mit 540 vergleichbar niedrig.