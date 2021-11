100 Jahre alte Mainzerin : „Das Geschäft hat mich lange jung gehalten“

„Wirth – Der Kinderladen“ ist eines der prägenden Einzelhandelsgeschäfte von Mainz. Seit 1929 ist „Der Kinderladen“, wie er im Volksmund einfach genannt wird, der Inbegriff eines Fachgeschäfts rund ums Kind. Margot Demmler ist fast acht Jahre älter als das Geschäft, das ihr Vater Andreas Wirth bereits am heutigen Standort am Münsterplatz vornehmlich als Bekleidungsgeschäft gegründet und das sie mit ihrem Ehemann Heinz nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut und, um Spielwaren ergänzt, geprägt hat. Bis vor der Corona-Krise hielt sich die stets elegant auftretende Dame regelmäßig in den Geschäftsräumen auf, dekorierte ein wenig hier und plauderte mit Kunden und Kindern dort. Und sie war eine stets wache und kritische Zeitzeugin der Entwicklung des Einzelhandels in ihrer Heimatstadt.

Frau Demmler, Sie sind am Freitag 100 Jahre alt geworden und somit ein paar Jahre älter als der Kinderladen, der das Lebenswerk nicht nur Ihrer Eltern, sondern auch von Ihnen und Ihrem verstorbenen Mann sowie von ihren beiden Söhnen Friedrich und Christoph ist. Waren Sie als Kind eigentlich der Grund, dass Ihre Eltern in die Branche gingen, weil Ihre Eltern an Ihnen und ihren kindlichen Wünschen selbst den Bedarf nach einem ­solchen Geschäft er­kannten?