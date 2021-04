2010 Corona-Neuinfektionen : 1,5 Millionen weitere Hessen dürfen Impftermin beantragen

Fortan können sich auch in Hessen die Menschen der Priorisierungsgruppe 3 für die Vergabe von Impfterminen registrieren lassen. Weitere 1,5 Millionen Menschen in Hessen können sich ab sofort für eine Corona-Schutzimpfung anmelden. Wie Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) am Freitag in Wiesbaden sagte, ist nun die Registrierung für die Priorisierungsgruppe drei möglich. Zu dieser Gruppe gehören neben Menschen im Alter zwischen 60 und 69 Jahren Personen mit einem erhöhten Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf sowie Angehörige bestimmter Berufsgruppen. Dazu zählen den Angaben zufolge unter anderem Menschen mit Immundefizienz oder Autoimmunerkrankungen sowie Herzinsuffizienz. Auch Feuerwehrleute und andere bestimmte Berufsgruppen sind nun berechtigt, sich für einen Impftermin anzumelden.

Das weckt Hoffnungen, bis zum Juni allerdings wird nach Aussagen von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nicht jeder bis Juni einen Termin erhalten. Dennoch scheint die Impf-Kampagne an Tempo aufzunehmen. Gerade Hessen liegt derzeit noch immer recht weit im Hintertreffen bei einer Gesamtzahl von 1.270.206 Millionen Erstimpfungen (Quote (20,2 Prozent), 461.592 Zweitimpfungen (Quote 7,3 Prozent).

Die Corona-Pandemie breitet sich im Bundesland derweil weiter auf konstant hohem Niveau aus. Binnen 24 Stunden wurden weitere 2010 Fälle registriert, wie aus Daten des Berliner Robert-Koch-Instituts vom Freitag (Stand 3.09 Uhr) hervorgeht. Es gab weitere 24 Todesfälle, die mit dem Virus in Zusammenhang gebracht wurden. Die landesweite Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, erhöhte sich auf 165,6 nach 161,5 am Vortag. Seit Beginn der Pandemie wurden in Hessen insgesamt 251.353 Infektionen und 6715 Todesfälle gemeldet.

In den Regionen wies die Stadt Offenbach mit 299,4 die höchste Inzidenz auf. Über dem Wert von 200 lagen auch die Kreise Limburg-Weilburg (286,8), Hersfeld-Rotenburg (278,3) sowie Fulda (261,7) und die Stadt Kassel (204,3). Den niedrigsten Wert verzeichnete der Werra-Meißner-Kreis mit 99,4. Mainz liegt links des Rheins knapp über der 200er-Marke bei 205.

Auf den Intensivstationen hessischer Krankenhäuser lagen nach Daten der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin von Freitag (Stand 7.19 Uhr) 476 Covid-19-Patienten, von denen 230 beatmet wurden. 1753 der 1956 verfügbaren Intensivbetten waren belegt, auch von Menschen mit anderen Krankheiten.

Schulen gelten derweil nach den Erfahrungen auch der ersten Tage nach den Ferien mit Schnelltests als vergleichbar sicher.

Derweil musss Offenbach wohl doch nicht, wie zunächst angenommen, trotz der hohen Werte lockern. Ministerpräsident Bouffier korrigiert am Nachmittag Angaben der Stadt.

Feuerwehr fordert Impfungen

Der Landesfeuerwehrverband Hessen hat noch vor der Öffnung der Impfterminvergabe für die Priorisierungsgruppe 3 zum wiederholten Mal eine sofortige Impfung seiner Einsatzkräfte gefordert. Mit einem „stillen Protest“ am Freitag vor der hessischen Staatskanzlei in Wiesbaden unterstrich der Verband seine Forderung. Nach Angaben der Polizei waren zehn Personen vor Ort. Die Feuerwehrleute hielten unter anderem ein Plakat mit der Aufschrift „Retter ohne Impfschutz! Mit dem Risiko allein gelassen! Wir schützen Euch, wer schützt uns?“ hoch.

„Das Verhalten der Landesregierung zeigt mangelnde Sensibilität, aber auch fehlende Wertschätzung des Engagements, sowie der Gesundheit der Feuerwehreinsatzkräfte, die für die Bevölkerung jederzeit präsent sein müssen“, teilte der Verband mit. Im Einsatz, wie beispielsweise bei der Bergung eines Verletzten bei einem Autounfall, sei Abstandhalten für die Einsatzkräfte nicht möglich, das Infektionsrisiko auch angesichts der Virusmutationen hoch. „Feuerwehreinsatzkräfte gehen ohnehin bereits ein hohes gesundheitliches Risiko ein, unter der Voraussetzung, dass ein optimaler Schutz besteht“, hieß es.

Dieser Schutz werde den hessischen Feuerwehren derzeit nicht gewährt. Hinzu kämen fehlende Ausbildungsmöglichkeiten, keine praktischen Übungsdienste und ausfallende Lehrgänge. Der Landesfeuerwehrverband ist nach eigenen Angaben der Zusammenschluss aller hessischen Feuerwehren, zu denen Freiwillige Feuerwehren, Werk- und Betriebs- sowie Berufsfeuerwehren gehören.

Das Frankfurter Impfzentrum bietet zum zweiten Mal zusätzliche Impfungen für über 60 Jahre alte Frankfurter mit dem Impfstoff Astra-Zeneca an. Die ersten Impfwilligen kamen am Freitagmorgen ins Impfzentrum in der Festhalle. Für Freitag waren 1500 zusätzliche Termine freigeschaltet. Insgesamt gibt es laut Gesundheitsamt an diesem Wochenende 3600 Sondertermine. Die ersten 1200 Sondertermine für das kommende Wochenende waren laut Gesundheitsamt bereits Mitte der Woche ausgebucht gewesen. Daher seien für Samstag und Sonntag jeweils 900 weitere Impftermine freigeschaltet worden. Bereits am vergangenen Wochenende waren kurzfristig 2471 Menschen zusätzlich geimpft worden.